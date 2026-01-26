ФОТО. Динамо отгрузило 8 мячей в товарищеском матче против Малишево

У неділю, 25 січня, київське Динамо провело другий контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині, де команда готується до другої частини сезону 2025/26. Суперником біло-синіх став представник Косово – бронзовий призер минулого сезону місцевої Суперліги Малішево з однойменного міста.

Порівняно з попереднім спарингом тренерський штаб команди на чолі з Ігорем Костюком значно змінив стартовий склад, що є звичним для періоду навчально-тренувальних зборів. Зазначимо, що цей поєдинок команди провили у форматі 4 тайми по 30 хвилин.

На початку першого 30-хвилинного тайму, здавалося, активнішими були динамівці, але вже на 4-й хвилині пропустили саме вони. Ібіші скористався помилкою Тіаре, який, приймаючи м’яч, занадто далеко відпустив його від себе. Суперник перехопив його, віддав на Ібіші, і той без проблем з близької відстані покотив його у порожні ворота (1:0).

Надалі кияни майже повністю перемістили гру на чужу половину поля, загрожуючи косоварам як з гри, так і після стандартних положень, і зовсім скоро зрівняли рахунок: Огундана справа зробив простріл на Кабаєва, який ударом з району лівого кута штрафного майданчика відновив перевагу, ставши автором першого забитого м’яча під час цього турецького збору (1:1).

Українці використовували високий пресинг, і незабаром здалеку низом пробив Пономаренко – воротар забрав м’яч, створював гостроту Шапаренко, вище воріт пробив Яцик, до подачі від кутової позначки підключився Тіаре, але його удар головою теж не досяг цілі, а Попов не зміг підправити м’яч у ворота. Але й Малішево не відсиджувалися біля власних воріт – кілька разів динамівцям вдалося відбитися, завдяки чималим зусиллям.

Наприкінці першого тайму якимось дивом з кількох метрів не забив Пономаренко після передачі Огундани, а Шапаренко не зміг вдало зіграти на добиванні. Тож після першого тайму – нічия (1:1).

Другий тайм динамівці провели тим же складом, що й перший. Українці продовжували використовувати пресинг та нерідко перехоплювали м’яч поблизу штрафного майданчика косоварів, втім наступні удари по воротах не були влучними або самовіддано блокувалися гравцями суперника.

Нарешті, знову спрацювала зв’язка Огундана – Кабаєв. Перший віддав передачу наліво на Владислава, а той наважився на удар з гострого кута – м’яч за гарною траєкторією залетів у дальній кут воріт (2:1). А за п’ять хвилин Огундана відзначився вже сам: отримавши передачу від Пономаренка, Шола чудовим ударом вразив лівий кут воріт (3:1). Незабаром Пономаренко міг збільшувати рахунок, але його удар було заблоковано. Тож на перерву команди пішли за впевненої переваги динамівців.

У третьому таймі у складі київської команди на поле вийшов новий склад, і з перших хвилин футболісти пішли в атаку. Зокрема після удару Волошина справа воротар Малішево не без труднощів у стрибку зумів вибити м’яч з-під поперечини. Одразу ж стійка врятувала косоварів після ще одного удару киян. Динамівці досягли свого на 12-й хвилині третього тайму, коли Волошин асистував Буяльському, і Віталій вдалим низом збільшив перевагу своєї команди (4:1). Одразу ж Буяльський знову міг забивати сам, але віддав передачу Редушку, якому не вдалося переграти воротаря.

В одному з моментів трохи не пощастило Піхальонку, але зробити те, що не вдалося партнеру, зумів Герич, який вразив вже порожні ворота після чергової помилки у захисті суперника (5:1). Довелося вступати у гру воротарю косоварів і після подачі від кутової позначки, але цього разу він зміг виручити свою команду, як і після сильного удару Волошина під поперечину. Малішево ж задовольнялася контратаками та подачами зі стандартних положень, з яких не вдавалося отримати вигоду.

Щодо останнього 4-го тайму, він теж пройшов за повної переваги київської команди. На початку тайму хорошим ударом відзначився Михавко, після навісу у виконанні Піхальонка удару головою завдавав Герреро. Наступного разу Едуардо пощастило більше: скориставшись своєчасною передачею партнера він невідпорним ударом вразив дальній кут воріт (6:1). Майже одразу ж Волошин не зміг реалізувати вихід віч-на-віч з воротарем.

А ось Осипенко свою нагоду реалізував на відмінно, з середньої відстані спрямувавши м’яч по недосяжній для воротаря траєкторії (7:1). У час, що залишився до фінального свистка, Герреро заробив пенальті, який чітко реалізував Піхальонок, встановивши остаточний рахунок зустрічі (8:1).

Наступний контрольний поєдинок Динамо проведе у п’ятницю, 30 січня. У цей день команда зіграє товариську зустріч проти литовської команди Кауно Жальгіріс.

Товариський матч

25.01.2026. Туреччина, Белек, Serik Sport Center

Динамо Київ (Україна) – Малішево (Косово) – 8:1 (1:1, 2:0, 2:0, 3:0)

Голи: Кабаєв, 10, 41, Огундана, 46, Буяльський, 72, Герич, 80, Герреро, 107, Осипенко, 110, Піхальонок, 120 (пен) – Ібіші, 4.

Динамо (перший та другий тайм): 71. Суркіс, 20. Караваєв, 4. Попов, 66. Тіаре, 2. Вівчаренко, 6. Бражко, 5. Яцик, 10. Шапаренко, 16. Огундана, 22. Кабаєв, 11. Пономаренко.

Динамо (третій тайм): 74. Ігнатенко, 14. Коробов, 34. Захарченко (40. Біловар), 32. Михавко, 2. Вівчаренко (44. Дубінчак), 91. Михайленко, 8. Піхальонок, 29. Буяльський, 9. Волошин, 70. Редушко, 15. Герич.

Динамо (четвертий тайм): 74. Ігнатенко, 14. Коробов, 40. Біловар, 34. Захарченко, 32. Михавко, 91. Михайленко, 8. Піхальонок, 28. Осипенко, 9. Волошин, 70. Редушко, 39. Герреро.

Малішево (стартовий склад): 91. Авдилі, 20. Піра, 30. Вітія, 5. Крейзіо, 34. Джака, 10. Бруті, 6. Ферат, 14. Джилані, 8. Піатта, 3. Байрактари, 99. Ібіші.

