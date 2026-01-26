Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-16 – Чехия U-16 – 3:1. Старт турнира в Турции. Видео голов, обзор
Молодежные турниры
26 января 2026, 13:57 | Обновлено 26 января 2026, 13:58
Украина U-16 – Чехия U-16 – 3:1. Старт турнира в Турции. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура международного турнира в Турции

УАФ

26 января в Турции юношеская сборная Украины U-16 (футболисты 2010 г.р.) провела первый матч международного товарищеского турнира.

Соперником сине-желтых стала команда Чехии U-16. Голы забили: Максим Мисюра, автогол Новотны, Артем Федушко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Владимира Самборского с уверенной победы (3:1) начали выступления на турнире в Турции.

Следующий поединок юношеская сборная Украины U-16 проведет 28 января в 14:00 против хозяев соревнований – сборной Турции.

Товарищеский матч. 26 января 2026. Турция

Украина U-16 – Чехия U-16 – 3:1 (2:1)

Голы: Мисюра, 2, Новотны, 34 (автогол), Федушко, 56 – Цимполь, 20.

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:0. Максим Мисюра, 2 мин

ГОЛ! 2:1. Новотны, 34 мин (автогол)

ГОЛ! 3:1. Артем Федушко, 56 мин

По теме:
Рома – Милан – 1:1. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Разгромы гостей: Бенфика и Брага растерзали соперников
Украина U-16 нанесла поражение Чехии U-16 на старте турнира в Турции
сборная Чехии по футболу U-16 автогол Владимир Самборский сборная Украины по футболу U-16 видео голов и обзор Украина - Чехия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
