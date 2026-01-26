Украина U-16 – Чехия U-16 – 3:1. Старт турнира в Турции. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура международного турнира в Турции
26 января в Турции юношеская сборная Украины U-16 (футболисты 2010 г.р.) провела первый матч международного товарищеского турнира.
Соперником сине-желтых стала команда Чехии U-16. Голы забили: Максим Мисюра, автогол Новотны, Артем Федушко.
Подопечные Владимира Самборского с уверенной победы (3:1) начали выступления на турнире в Турции.
Следующий поединок юношеская сборная Украины U-16 проведет 28 января в 14:00 против хозяев соревнований – сборной Турции.
Товарищеский матч. 26 января 2026. Турция
Украина U-16 – Чехия U-16 – 3:1 (2:1)
Голы: Мисюра, 2, Новотны, 34 (автогол), Федушко, 56 – Цимполь, 20.
Видеозапись матча
ГОЛ! 1:0. Максим Мисюра, 2 мин
ГОЛ! 2:1. Новотны, 34 мин (автогол)
ГОЛ! 3:1. Артем Федушко, 56 мин
