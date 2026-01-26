Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украина U-16 нанесла поражение Чехии U-16 на старте турнира в Турции
Молодежные турниры
26 января 2026, 13:10 | Обновлено 26 января 2026, 13:36
Украина U-16 нанесла поражение Чехии U-16 на старте турнира в Турции

Команда Владимира Самборского забила три гола и пропустила один мяч

Украина U-16 нанесла поражение Чехии U-16 на старте турнира в Турции
УАФ

26 января в Турции юношеская сборная Украины U-16 (футболисты 2010 г.р.) провела первый матч международного товарищеского турнира. Соперником сине-желтых стала команда Чехии U-16.

Счет во встрече был открыт уже на второй минуте. Дзюринец убежал от опеки на правом фланге и выполнил острый прострел в штрафную площадку. Первый удар Мисюры заблокировали защитники, однако на добивании Максим был точен, открыв счет (1:0). Чехи отыгрались в середине тайма, воспользовавшись стандартом. После розыгрыша углового Цимполь ударом головой на дальней штанге переправил мяч в сетку (1:1).

Атаки сборной Украины строились преимущественно через правый фланг, где особой активностью отличался Дзюринец. Именно оттуда пришел и второй гол. После розыгрыша углового Гордеев сыграл в стенку с партнером и выполнил навес в штрафную площадку. Новотны, борясь на втором этаже, срезал мяч в собственные ворота (2:1).

В начале второго тайма сине-желтые закрепили свое преимущество. Гордеев отдал точную передачу в разрез на Федушко, который, сместившись слева в центр вдоль штрафной площадки, эффектно закрутил мяч в дальнюю девятку (3:1).

Несмотря на попытки соперника отыграться – особенно опасными были стандарты в исполнении чехов – этот счет сохранился до финального свистка. Подопечные Владимира Самборского с уверенной победы начали выступления на турнире в Турции.

Следующий поединок юношеская сборная Украины U-16 проведет 28 января против хозяев соревнований – сборной Турции. Начало матча – в 14:00.

Товарищеский матч. 26 января 2026. Турция

Украина U-16 – Чехия U-16 – 3:1 (2:1)

Голы: Мисюра, 2, Новотны, 34 (автогол), Федушко, 56 – Цимполь, 20.

Украина U-16: Микула, Мисюра (Кибукевич, 84), Бегметюк (Подгородний, 78), Кислянка (Абрамович, 78), Островский (Бирладяну, 56), Дзюринец, Гордеев (Доник, 56), Бодак (к) (Шевченко, 56), Ковбасюк (Маликов, 56), Федушко (Руденко, 78), Савченко (Угрик, 78).

Главный тренер: Владимир Самборский.

Чехия U-16: Динтяр, Вижик, Новотни (Хрдличка, 75), Перница, Соусед (к) (Шленд, 70), Коки, Кветонь, Цимполь, Мичак (Биндер, 46), Вшетечка, Коштал.

Главный тренер: Павел Шустер.

Предупреждения: Бодак, 29, Савченко, 41 – Кветонь, 54, Новотны, 74, Биндер, 82.

Видеозапись матча

Інфографіка

Рома – Милан – 1:1. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча
Украина U-16 – Чехия U-16 – 3:1. Старт турнира в Турции. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Разгромы гостей: Бенфика и Брага растерзали соперников
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
