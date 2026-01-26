САМБОРСКИЙ: «Это возможность посмотреть игроков, выступающих за границей»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 (футболисты не старше 2010 г.р.) Владимир Самборский поделился планами на будущий сбор.

Юношеская сборная Украины U-16 прибыла в Турцию, где у нее запланированы не только три товарищеские игры, но и будет возможность провести учебно-тренировочный сбор, что очень важно для команды, которая находится на стадии формирования.

О планах сине-желтых рассказал главный тренер Владимир Самборский.

– Владимир, какие ожидания у вас накануне этого тренировочного и одновременно игрового сбора?

– Все просто. На этом этапе подготовки много новых футболистов, поэтому работаем и знакомимся одновременно. В целом с 2010 годом рождения мы немного отстали в плане селекции. В прошлом году был только один сбор, а уже в 2026-м планируем собраться четыре раза. Поэтому нужно охватить как можно больше игроков и наиграть состав к первому квалификационному раунду чемпионата Европы.

Сейчас есть возможность посмотреть на исполнителей, которые выступают за границей. Таких у нас будет сразу девять.

– Почему отсутствует представитель Барселоны Артем Рыбак?

– Его не отпустил клуб – так же, как и вратаря Давида Кравца из Реала и Захара Гетманова из Фейеноорда. Также только-только отошел от травмы Давид Видзывашец из Ювентуса, которого мы хотели вызвать на первый сбор этой команды.

– На этом этапе подготовки в рамках международного турнира запланированы встречи с ровесниками из Чехии и Турции. Третий соперник уже известен?

– Он должен был быть, но турецкая сторона сообщила нам, что четвертой сборной на турнире не будет. Соревнования пройдут с участием трех команд. Но поскольку мы уже запланировали быть в Турции до 31 января, то попросили хозяев организовать нам еще один товарищеский матч. Поэтому ждем ответа.

– Вы знакомы с Чехией и Турцией?

– Да, но это неофициальные поединки. У всех сборных составы меняются. Да, мы примем во внимание игру наших соперников, но у нас стоят свои задачи. Все игроки, вызванные на этот сбор, являются лидерами своих команд. Поэтому будем внимательно следить за ребятами и давать свои установки, как мы обычно делаем во время такой работы.

– В завершение хотелось бы спросить о рабочей встрече тренеров сборных Украины и руководства УАФ...

– Прежде всего приятно то, что руководство УАФ хочет меняться и ищет рычаги для того, чтобы улучшить наш футбол. Это касается не только молодежной и национальной сборных, но и самих наших юных игроков. У нас не будет сильной первой сборной, если не уделять должного внимания юношеским командам. Руководство поддерживает наши инициативы, идет навстречу по многим вопросам. Селекционные сборы будут продолжаться. Мы уже хотим сделать это даже с 2012 годом рождения. Поэтому у меня от этой встречи только положительные впечатления.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Игорь Галдин (Леванте, Испания), Матвей Микула (Брага, Португалия), Артур Скакун (Герта, Германия).

Защитники: Максим Мисюра (Шахтер Донецк), Тимур Угрик, Константин Кислянка (оба – Рух Львов), Михаил Абрамович (Горица, Хорватия), Богдан Бегметюк (Милан, Италия), Ярослав Кибукевич (ОФКИП-Полесье Киев), Кирилл Савченко (Хайдук, Хорватия).

Полузащитники: Илья Бирладяну (Шахтер Донецк), Илья Островский, Денис Гордеев (оба – Рух Львов), Богдан Подгородний, Мирослав Донык (оба – ЛНЗ Черкассы), Артем Ковбасюк (Кишварда, Венгрия), Данил Маликов (Фортуна, Германия), Богдан Руденко (Шленск, Польша).

Нападающие: Артем Федушко, Олег Дзюринец, Илья Бодак (все – Рух Львов), Егор Шевченко (ЛНЗ Черкассы).

Расписание матчей юношеской сборной Украины U-16