  Все серьезно? В Нидерландах рассказали о проблемах с трансфером Зинченко
26 января 2026, 14:04
Все серьезно? В Нидерландах рассказали о проблемах с трансфером Зинченко

Лентин Гудейк поделился подробностями ситуации с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Нидерландский журналист Лентин Гудейк поделился подробностями трансферной саги с переходом украинского защитника Александра Зинченко в амстердамский «Аякс».

«В этом деле участвуют четыре стороны. Он находится в аренде в «Ноттингем Форест», имея контракт с «Арсеналом», поэтому сначала необходимо разорвать этот договор. Затем «Арсенал» и «Аякс» должны достичь соглашения. После этого Зинченко должен дать личное согласие.

Структура также изменилась. Сначала это была аренда, теперь это постоянный трансфер с шестимесячным контрактом. Будет ли выплачен подписной взнос? А как насчет зарплаты? И будет ли это сделка до лета? Получит ли «Аякс» что-то с этого или это действительно шестимесячный контракт?

Поэтому трансфер затягивается дольше, чем ожидалось. «Аякс» также надеется, что ни один другой клуб не предложит больше в финансовом плане и, возможно, не предоставит ему возможность выступлений в топ-лиге. Я могу представить, что болельщики «Аякса» немного обеспокоены этим. У меня сложилось впечатление, что дела по-прежнему идут хорошо, но в последнее время в «Аяксе» произошло много событий. Так что нам придется подождать и посмотреть», – сказал Гудейк изданию Voetbal International.

Сообщалось, что на трансфер Зинченко отреагировал тренер «Аякса».

