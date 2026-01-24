«У нас нет возможности». Тренер Аякса отреагировал на трансфер Зинченко

Тренер Аякса Фред Грим прокомментировал ситуацию с подписанием Александра Зинченко:

«Мы очень заняты укреплением нашей команды. Но у нас нет возможности сделать все необходимые коррективы в начале января. Все зависит от выбора игроков.

Нам нужно все завершить на следующей неделе. Я думаю, что у нас еще есть некоторые возможности для этого. Зинченко? Я надеюсь, что все уже скоро решится», – цитирует Грима Voetbal Primeur.

