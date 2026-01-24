Нидерланды24 января 2026, 19:36 |
«У нас нет возможности». Тренер Аякса отреагировал на трансфер Зинченко
Фред Грим прокомментировал ситуацию с подписанием украинца
24 января 2026, 19:36 |
Тренер Аякса Фред Грим прокомментировал ситуацию с подписанием Александра Зинченко:
«Мы очень заняты укреплением нашей команды. Но у нас нет возможности сделать все необходимые коррективы в начале января. Все зависит от выбора игроков.
Нам нужно все завершить на следующей неделе. Я думаю, что у нас еще есть некоторые возможности для этого. Зинченко? Я надеюсь, что все уже скоро решится», – цитирует Грима Voetbal Primeur.
Ранее журналист ESPN сделал неожиданное заявление о будущем Зинченко.
