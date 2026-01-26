Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Малиновский о выходе на замену: «Мне не нужно ничего объяснять»
Италия
26 января 2026, 14:48
Малиновский о выходе на замену: «Мне не нужно ничего объяснять»

Украинец прокомментировал победу над «Болоньей»

Малиновский о выходе на замену: «Мне не нужно ничего объяснять»
Дженоа. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский поделился эмоциями от победы в матче 22-го тура Серии А с «Болоньей» (3:2), в котором он отметился голом.

«Эта победа имеет большое значение, потому что каждый матч меняет турнирную таблицу. Важно побеждать ради болельщиков, учитывая, что дома мы выигрывали нечасто. Победа дает очень многое. «Болонья» – сильная команда, и мы победили благодаря деталям. Экубан также забил отличный гол, как и Месиас. Каждый игрок должен брать на себя ответственность. У нас есть молодые игроки, и нам нужно помочь им расти и развиваться как команде.

Что касается того, что я вышел только на замену, мне не нужно ничего объяснять. Нас – двадцать четыре игрока. Решения тренера не подлежат обсуждению. Я никогда об этом не думал. Если мне дают десять минут, я должен выкладываться на полную, то же самое касается двадцати минут. Я всегда готов выкладываться на полную. Я только вышел на поле, как и Равалья (вратарь «Болоньи» – прим.). Я не был уверен – бить по воротам или делать навес. Это был отличный гол. Ключевым моментом стало удаление Скорупски, которое изменило ход матча. «Болонья» играла в Лиге Европы, и, возможно, усталость повлияла на это, но благодаря желанию игроков, вышедших на замену, мы изменили результат.

Мой гол? Я думал сделать навес в центр, но Месиас сказал мне бить, потому что вратарь только что вышел на поле. Я вернулся на скамейку запасных, и никто мне ничего не сказал, поэтому я пробил. Я посвящаю этот гол семье», – цитирует украинца Pianeta Genoa 1893.

Ранее тренер «Дженоа» рассказал о роли Малиновского.

Руслан Малиновский Болонья Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
