Италия
19 декабря 2025, 23:01
ДЕ РОССИ – о Малиновском: «Эта роль ему подходит»

Тренер Дженоа рассказал, как хочет использовать украинского хавбека

Даниэле Де Росси

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси поделился мыслями об оптимальной позиции на поле для украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского.

«Малиновский может играть как плеймейкер перед защитой. Это роль, которая ему подходит. У нас также есть другие альтернативы (на этой позиции - прим.), такие как Мазини и Френдруп. Если говорить о том, чтобы опустить его ниже, то это будет означать удаление его из зоны, где мы хотим, чтобы он был, а именно возле штрафной площадки соперника.

Против команд, которые играют в защите в пятерых, смена сторон менее неожиданна, поскольку пятый игрок уже находится на фланге. В таких случаях нужно больше смещаться в центр, а затем открывать игру», – цитирует тренера «Дженоа» Genova24.

Сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за Малиновского солидную сумму.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
