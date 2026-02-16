ФОТО. Самая сексуальная футболистка впечатлила новым образом

Швейцарская футболистка Алиша Леманн вновь оказалась в центре внимания в соцсетях. 27-летняя нападающая «Лестера», которую нередко называют «самой сексуальной футболисткой мира», опубликовала романтичный пост ко Дню святого Валентина.

Леманн позировала в элегантном красном платье с букетом алых роз, создав яркий и запоминающийся образ. Также она поделилась необычным селфи, на котором рядом с ней был замечен ее новый возлюбленный – 28-летний Монтел Маккензи, бывший участник популярного шоу Love Island.

Публикация быстро набрала более 96 тысяч лайков, а 15,8 млн подписчиков футболистки активно обсуждали фото в комментариях. Фанаты писали: «OMG!», «Лучший образ», «Богиня», а также поздравляли пару с Днем всех влюбленных.

В прошлом месяце Леманн официально подтвердила отношения с Маккензи в Instagram. Ранее она состояла в четырехлетнем романе с бразильским полузащитником Дугласом Луисом. Пара рассталась в 2025 году после совместного перехода в «Ювентус» в 2024-м.