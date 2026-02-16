Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
16 февраля 2026, 02:32
Забарный может остаться без тренера. На него вышел серьезный клуб

Испанский тренер может возглавить «МЮ»

Забарный может остаться без тренера. На него вышел серьезный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Английский «Манчестер Юнайтед» летом настроен назначить нового тренера – главным кандидатом является наставник «ПСЖ» испанец Луис Энрике.

По информации источника, руководители «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе провели встречу в Париже с агентом Иваном де ла Пенья из агентства De la Peña & Sostres, которое представляет интересы Луиса Энрике.

Сообщается, что представители английского клуба пытались убедить испанского тренера отклонить новое предложение контракта от ПСЖ. «МЮ» рассматривает Луиса Энрике как одного из главных кандидатов на тренерский пост и стремится воспользоваться ситуацией с его будущим в парижском клубе.

