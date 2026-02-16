Забарный может остаться без тренера. На него вышел серьезный клуб

Английский «Манчестер Юнайтед» летом настроен назначить нового тренера – главным кандидатом является наставник «ПСЖ» испанец Луис Энрике.

По информации источника, руководители «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе провели встречу в Париже с агентом Иваном де ла Пенья из агентства De la Peña & Sostres, которое представляет интересы Луиса Энрике.

Сообщается, что представители английского клуба пытались убедить испанского тренера отклонить новое предложение контракта от ПСЖ. «МЮ» рассматривает Луиса Энрике как одного из главных кандидатов на тренерский пост и стремится воспользоваться ситуацией с его будущим в парижском клубе.