Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру и хочет тренировать
Украина. Премьер лига
16 февраля 2026, 03:02 |
Экс-футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру и хочет тренировать

Рыбалка вскоре получит лицензию А

УАФ. Сергей Рыбалка

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Рыбалка принял решение завершить игровую карьеру и сосредоточиться на работе тренера.

«В Украине 35 лет – это ты уже старик. Я для себя уже решил, что пришло время двигаться дальше и развиваться в другом направлении. Топтаться на месте, ехать куда-то, что-то доказывать, играть среди профи... Честно говоря, даже не хотелось.

У меня уже есть тренерская лицензия B, скоро пойду на повышение – категорию A. Именно в этом направлении я и собираюсь развиваться», – сказал Сергей.

Сергей Рыбалка Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
