Экс-футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру и хочет тренировать

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Рыбалка принял решение завершить игровую карьеру и сосредоточиться на работе тренера.

«В Украине 35 лет – это ты уже старик. Я для себя уже решил, что пришло время двигаться дальше и развиваться в другом направлении. Топтаться на месте, ехать куда-то, что-то доказывать, играть среди профи... Честно говоря, даже не хотелось.

У меня уже есть тренерская лицензия B, скоро пойду на повышение – категорию A. Именно в этом направлении я и собираюсь развиваться», – сказал Сергей.