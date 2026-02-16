Украинское дерби в Чехии: Слюбик начал с поражения от команды Соболя
Богдан сыграл первый официальный матч за «Пардубице»
15 февраля украинский футболист Богдан Слюбик сыграл свой первый официальный матч за «Пардубице» в чемпионате Чехии.
Богдан начал домашний матч против «Яблонца» в запасе, вышел на замену защитник только на 66-й минуте.
В присутствии Слюбика «Пардубице» пропустил два мяча и проиграл матч (0:2).
Весь поединок в составе «Яблонца» отыграл другой украинец – Эдуард Соболь, который поспособствовал положительному результату.
После матча «Пардубице» по-прежнему находится в зоне вылета: 11-е место и 25 очков. «Яблонец» пока третий (42 балла).
Напомним, что и Слюбик, и Соболь перешли в чешский чемпионат зимой этого года: Богдан покинул «Рух», Эдуард попрощался со «Страсбургом».
Чемпионат Чехии. 22-й тур, 15 февраля
«Пардубите» – «Яблонец» – 0:2
Голы: Голлы, 76, Небыла, 82
