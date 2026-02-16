Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 февраля 2026, 03:11 | Обновлено 16 февраля 2026, 03:38
Украинское дерби в Чехии: Слюбик начал с поражения от команды Соболя

Богдан сыграл первый официальный матч за «Пардубице»

ФК Пардубице. Богдан Слюбик

15 февраля украинский футболист Богдан Слюбик сыграл свой первый официальный матч за «Пардубице» в чемпионате Чехии.

Богдан начал домашний матч против «Яблонца» в запасе, вышел на замену защитник только на 66-й минуте.

В присутствии Слюбика «Пардубице» пропустил два мяча и проиграл матч (0:2).

Весь поединок в составе «Яблонца» отыграл другой украинец – Эдуард Соболь, который поспособствовал положительному результату.

После матча «Пардубице» по-прежнему находится в зоне вылета: 11-е место и 25 очков. «Яблонец» пока третий (42 балла).

Напомним, что и Слюбик, и Соболь перешли в чешский чемпионат зимой этого года: Богдан покинул «Рух», Эдуард попрощался со «Страсбургом».

Чемпионат Чехии. 22-й тур, 15 февраля

«Пардубите» – «Яблонец» – 0:2

Голы: Голлы, 76, Небыла, 82

Богдан Слюбик чемпионат Чехии по футболу Яблонец Эдуард Соболь Пардубице
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
