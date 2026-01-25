Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу

Мадридский «Реал» сообщил главному тренеру Альваро Арбелоа, что остановить уход Андрея Лунина уже невозможно.

Как сообщают испанские СМИ, украинский голкипер окончательно решил сменить клуб после завершения сезона.

26-летний вратарь недоволен ролью запасного и считает, что не получил должного признания, несмотря на стабильно высокий уровень игры. Лунин уже проинформировал руководство «бланкос» о желании начать новый этап карьеры.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.