  4. Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Испания
25 января 2026, 23:42 |
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу

Андрей решил покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» сообщил главному тренеру Альваро Арбелоа, что остановить уход Андрея Лунина уже невозможно.

Как сообщают испанские СМИ, украинский голкипер окончательно решил сменить клуб после завершения сезона.

26-летний вратарь недоволен ролью запасного и считает, что не получил должного признания, несмотря на стабильно высокий уровень игры. Лунин уже проинформировал руководство «бланкос» о желании начать новый этап карьеры.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Winner21
Тот случай, когда заголовок и автор опуса с ходу выиграли конкурс на самый смешной комментарий
Serhii P.
Чергова “сенсація” про Луніна? Може, досить уже? Він нікуди не збирається до кінця контракту — навіть у ролі десятого воротаря. Але фантазія Олійченко, як завжди, працює без вихідних.
