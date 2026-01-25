Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Андрей решил покинуть клуб
Мадридский «Реал» сообщил главному тренеру Альваро Арбелоа, что остановить уход Андрея Лунина уже невозможно.
Как сообщают испанские СМИ, украинский голкипер окончательно решил сменить клуб после завершения сезона.
26-летний вратарь недоволен ролью запасного и считает, что не получил должного признания, несмотря на стабильно высокий уровень игры. Лунин уже проинформировал руководство «бланкос» о желании начать новый этап карьеры.
Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.
