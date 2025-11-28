Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Испания
28 ноября 2025, 23:26 |
1463
3

Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход

Андрей может перейти в «Интер»

Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

По информации Defensa Central, миланцы ищут нового голкипера на сезон 2026/27 и рассматривают украинца как основной вариант, ведь Зоммеру уже 37, а трансфер Меньяна может оказаться слишком дорогим.

Лунин произвел хорошее впечатление несколькими важными сейвами, и «Интер» готов предложить 10–12 млн евро и гарантировать ему место в основе.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

Источник: DefensaCentral
TradyT
На спорт юа, що? Реально за оголошеннями набирали? Раніше хоч лише три місяці літа набридали Луніним, тепер весь рік вирішили? Таке враження, що тут журналісти обмежені! Один дупи дівок сюди пхає постійно, інший про Луніна 10 постів на день пише. Це жах
Ответить
0
Xzibit11
Бреееехня
Ответить
0
Remark
В Хуінтер.
Ответить
0
Boodya
Стоп, а як же ж те, що ви напишете після цього, що він залишається в Реалі?😂
Ответить
0
