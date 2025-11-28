Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Андрей может перейти в «Интер»
Во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.
По информации Defensa Central, миланцы ищут нового голкипера на сезон 2026/27 и рассматривают украинца как основной вариант, ведь Зоммеру уже 37, а трансфер Меньяна может оказаться слишком дорогим.
Лунин произвел хорошее впечатление несколькими важными сейвами, и «Интер» готов предложить 10–12 млн евро и гарантировать ему место в основе.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
