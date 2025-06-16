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  4. Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Испания
16 июня 2025, 00:39 |
432
0

Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб

Подписание украинца рассматривает «Бавария»

16 июня 2025, 00:39 |
432
0
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может летом покинуть клуб.

За информацией Transferfeed, на трансфер украинского вратаря Андрея Лунина нацелилась мюнхенская «Бавария». Немецкий гранд ищет замены легендарному вратарю Мануэлю Нойеру и остановились на кандидатуре Андрея. Сам украинец ищет вариант ухода для увеличения игровой практики.

В этом сезоне Лунин провел 11 поединков, пропустил 15 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Мануэль Нойер Андрей Лунин Бавария трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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