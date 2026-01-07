Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
07 января 2026, 04:30 | Обновлено 07 января 2026, 05:35
Украинка в матче 1/16 финала в двух сетах обыграла Лейлу Фернандес из Канады

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) успешно выступает на хардовом турнире серии WTA 500 в австралийском Брисбене.

В 1/16 финала украинка разгромила Лейлу Фернандес (WTA 22) из Канады, финалистку US Open 2021.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ястремская справилась с соперницей за 1 час и 2 минуты. Понадобилось лишь два быстрых сета – 6:1, 6:2.

Это было 4-е противостояние соперниц между собой. Счет стал ничейным 2:2.

Даяна в 1/8 финала встретится с Джессикой Пегулой из США, которая обыграла Анну Калинскую (без флага) со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

WTA 500. Брисбен (Австралия). Хард

1/8 финала, 7 января 2026

Лейла Фернандес (Канада) [13] – Даяна Ястремская (Украипна) – 1:6, 2:6

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 2
Falko
Пегулка (із прапором).
