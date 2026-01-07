Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) успешно выступает на хардовом турнире серии WTA 500 в австралийском Брисбене.

В 1/16 финала украинка разгромила Лейлу Фернандес (WTA 22) из Канады, финалистку US Open 2021.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ястремская справилась с соперницей за 1 час и 2 минуты. Понадобилось лишь два быстрых сета – 6:1, 6:2.

Это было 4-е противостояние соперниц между собой. Счет стал ничейным 2:2.

Даяна в 1/8 финала встретится с Джессикой Пегулой из США, которая обыграла Анну Калинскую (без флага) со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

WTA 500. Брисбен (Австралия). Хард

1/8 финала, 7 января 2026

Лейла Фернандес (Канада) [13] – Даяна Ястремская (Украипна) – 1:6, 2:6

Фото