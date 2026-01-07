Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Украинка в матче 1/16 финала в двух сетах обыграла Лейлу Фернандес из Канады
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) успешно выступает на хардовом турнире серии WTA 500 в австралийском Брисбене.
В 1/16 финала украинка разгромила Лейлу Фернандес (WTA 22) из Канады, финалистку US Open 2021.
Ястремская справилась с соперницей за 1 час и 2 минуты. Понадобилось лишь два быстрых сета – 6:1, 6:2.
Это было 4-е противостояние соперниц между собой. Счет стал ничейным 2:2.
Даяна в 1/8 финала встретится с Джессикой Пегулой из США, которая обыграла Анну Калинскую (без флага) со счетом 6:2, 2:6, 6:4.
WTA 500. Брисбен (Австралия). Хард
1/8 финала, 7 января 2026
Лейла Фернандес (Канада) [13] – Даяна Ястремская (Украипна) – 1:6, 2:6
