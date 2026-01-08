Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Болельщики Брентфорда придумали новую кричалку для Ярмолюка
Англия
08 января 2026, 13:37 |
489
1

ВИДЕО. Болельщики Брентфорда придумали новую кричалку для Ярмолюка

Егор заслужил любовь фанатов

08 января 2026, 13:37 |
489
1 Comments
ВИДЕО. Болельщики Брентфорда придумали новую кричалку для Ярмолюка
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В среду, 8 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Сандерлендом». Победу со счетом 3:0 одержала команда хозяев поля.

В этом поединке первым голом за «Брентфорд» отличился Егор Ярмолюк.

После матча болельщики спели кричалку, созданную в честь украинца.

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

ВИДЕО. Болельщики Брентфорда придумали новую кричалку для Ярмолюка

По теме:
Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2. Первый дубль Шешко. Видео голов, обзор
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль
Тренер Брайтона первый, кто избежал поражений в 4 матчах против Гвардиолы
Егор Ярмолюк Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео фанаты болельщики зрители
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Футбол | 07 января 2026, 21:20 0
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ

Их количество не изменилось

Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Биатлон | 07 января 2026, 13:09 0
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина

Сильный ветер повлиял на планы организаторов

В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
Футбол | 07.01.2026, 14:10
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера и Динамо нашел новый клуб
Футбол | 08.01.2026, 09:05
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера и Динамо нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера и Динамо нашел новый клуб
ФОТО.«Пацаны». Как Брентфорд отреагировал на первый гол Ярмолюка в АПЛ
Футбол | 08.01.2026, 12:59
ФОТО.«Пацаны». Как Брентфорд отреагировал на первый гол Ярмолюка в АПЛ
ФОТО.«Пацаны». Как Брентфорд отреагировал на первый гол Ярмолюка в АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MOTYLL272
Цікаво але незроуміло.
Ответить
0
Популярные новости
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 44
Бокс
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 11
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем