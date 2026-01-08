В среду, 8 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Сандерлендом». Победу со счетом 3:0 одержала команда хозяев поля.

В этом поединке первым голом за «Брентфорд» отличился Егор Ярмолюк.

После матча болельщики спели кричалку, созданную в честь украинца.

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

ВИДЕО. Болельщики Брентфорда придумали новую кричалку для Ярмолюка