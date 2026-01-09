ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, покинувший Кривбасс, продолжит карьеру в Казахстане

Клуб Елимай из Казахстана объявил о подписании контракта с 26-летним хорватским полузащитником Хрвое Иличем, бывшим игроком Кривбасса и сборной Хорватии U19.

Хрвое Илич имеет рост 181 см. Профессиональную карьеру он начал в 2013 году в клубе Осиек, а также выступал за Динамо Загреб, Пескару, Хапоэль Тель-Авив и Кривбасс.

В Кривбассе Илич играл с июля 2023 года. За это время провел 46 матчей и забил 6 голов, учитывая все турниры. В сезоне 2023/24 он помог команде завоевать бронзовые медали УПЛ.

В сентябре 2025 года контракт Хрвое Илича с Кривбассом был расторгнут по договоренности сторон, и теперь он нашел себе новый клуб. Также в клубе Елимай может продолжить карьеру украинский защитник Даниил Хрипчук.