WTA
08 января 2026, 23:56 | Обновлено 09 января 2026, 00:04
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене

Поединок 1/4 финала состоится 9 января и начнется в 10:30 по Киеву

Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Коллаж Sport.ua

9 января, свою встречу в четвертьфинале турнира в Брисбене проведут Марта Костюк – Мирра Андреева.

Матч начнется в 10:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

От украинки ожидают того рывка, который и назревает постепенно. Марта провела два матча против сильных соперниц в Брисбене, и выглядела уверенно, хотя было немало нервных моментов.

В первом матче против Путинцевой из Казахстана были трудности только в первой партии, а потом разгром соперницы – 6:7, 6:1, 6:0. Непростой получилась битва против третьей ракетки мира Аманды Анисимовой – 6:4, 6:3, возможно соперница имела проблемы, брала медицинский таймаут, хотя победа Костюк была логичной и заслуженной.

Теперь украинке придется сыграть против очередной соперницы из топ-10, за счет своей собранности и уравновешенности есть шанс пройти, где потенциально можно сыграть с победительницей пары Пегула – Самсонова. Марта хорошо готова, она способна показывать свой лучший теннис.

Мирра Андреева

«Нейтралка» стремительно ворвалась в элиту мирового тенниса, она завершила прошлый сезон в топ-10, а поднималась максимум до пятой строчки. В прошлом году Андреева запомнилась тем, что выиграла турниры Индиан-Уэллс и Дубай, хотя стабильности ей явно не хватает.

В Брисбене спортсменка начала с победы над австралийкой Оливией Гадеки – 4:6, 6:1, 6:2. Невероятно сложной получилась битва против Линды Носковой – 5:7, 6:4, 7:5, интрига держалась до последнего розыгрыша. Андреева не самая приятная соперница в плане поведения, она эмоциональна, ведет себя агрессивно когда проигрывает.

Прогноз

Теннисистки ранее никогда между собой не играли, а в предстоящей встрече Андреева небольшой фаворит. В котировках есть некий шаблон, ведь предпочтение отдается спортсменке с более высоким рейтингом.

Я ожидаю сложной битвы, с равными шансами на успех. Поскольку «нейтралка» в прошлых матчах тяжело вкатывалась в игру, есть смысл задуматься о ставке на победу Костюк в первом сете. В конечном итоге, я предлагаю поставить на тотал больше 20,5 геймов, такой матч не может закончиться быстро.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
09.01.2026 -
10:30
Мирра Андреева
Марта Костюк Мирра Андреева WTA Брисбен прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
