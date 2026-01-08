Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Поединок 1/4 финала состоится 9 января и начнется в 10:30 по Киеву
9 января, свою встречу в четвертьфинале турнира в Брисбене проведут Марта Костюк – Мирра Андреева.
Матч начнется в 10:30 по киевскому времени.
Марта Костюк
От украинки ожидают того рывка, который и назревает постепенно. Марта провела два матча против сильных соперниц в Брисбене, и выглядела уверенно, хотя было немало нервных моментов.
В первом матче против Путинцевой из Казахстана были трудности только в первой партии, а потом разгром соперницы – 6:7, 6:1, 6:0. Непростой получилась битва против третьей ракетки мира Аманды Анисимовой – 6:4, 6:3, возможно соперница имела проблемы, брала медицинский таймаут, хотя победа Костюк была логичной и заслуженной.
Теперь украинке придется сыграть против очередной соперницы из топ-10, за счет своей собранности и уравновешенности есть шанс пройти, где потенциально можно сыграть с победительницей пары Пегула – Самсонова. Марта хорошо готова, она способна показывать свой лучший теннис.
Мирра Андреева
«Нейтралка» стремительно ворвалась в элиту мирового тенниса, она завершила прошлый сезон в топ-10, а поднималась максимум до пятой строчки. В прошлом году Андреева запомнилась тем, что выиграла турниры Индиан-Уэллс и Дубай, хотя стабильности ей явно не хватает.
В Брисбене спортсменка начала с победы над австралийкой Оливией Гадеки – 4:6, 6:1, 6:2. Невероятно сложной получилась битва против Линды Носковой – 5:7, 6:4, 7:5, интрига держалась до последнего розыгрыша. Андреева не самая приятная соперница в плане поведения, она эмоциональна, ведет себя агрессивно когда проигрывает.
Прогноз
Теннисистки ранее никогда между собой не играли, а в предстоящей встрече Андреева небольшой фаворит. В котировках есть некий шаблон, ведь предпочтение отдается спортсменке с более высоким рейтингом.
Я ожидаю сложной битвы, с равными шансами на успех. Поскольку «нейтралка» в прошлых матчах тяжело вкатывалась в игру, есть смысл задуматься о ставке на победу Костюк в первом сете. В конечном итоге, я предлагаю поставить на тотал больше 20,5 геймов, такой матч не может закончиться быстро.
10:30
