Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Функционер – об уходе Аморима из «МЮ»
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх отреагировал на увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Аморим покинул «красных дьяволов» после 14 месяцев работы, объяснив конфликт с руководством и отсутствие необходимых ресурсов для реализации своей тактики.
«Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают», – сказал Турки.
Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.
