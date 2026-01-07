Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 января 2026, 06:02 | Обновлено 07 января 2026, 07:10
Функционер – об уходе Аморима из «МЮ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх отреагировал на увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Аморим покинул «красных дьяволов» после 14 месяцев работы, объяснив конфликт с руководством и отсутствие необходимых ресурсов для реализации своей тактики.

«Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают», – сказал Турки.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

Турки Аль-Шейх Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига отставка
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
