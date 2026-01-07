Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх отреагировал на увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Аморим покинул «красных дьяволов» после 14 месяцев работы, объяснив конфликт с руководством и отсутствие необходимых ресурсов для реализации своей тактики.

«Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают», – сказал Турки.

