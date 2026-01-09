Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Товарищеские матчи, 8 января. Брюгге и Штурм выдали результативный спарринг
09 января 2026, 07:12 | Обновлено 09 января 2026, 07:18
Товарищеские матчи, 8 января. Брюгге и Штурм выдали результативный спарринг

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

Товарищеские матчи, 8 января. Брюгге и Штурм выдали результативный спарринг
ФК Брюгге

8 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Брюгге и Штурм провели результативный спарринг и разошлись миром (2:2)

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 8 января 2026

  • Лозанна (Швейцария) – Ксамакс (Швейцария) – 4:2
  • Белупо (Хорватия) – Приморье (Словения) – 2:1
  • Локомотива Загреб (Хорватия) – Капфенберг (Австрия) – 1:1
  • Кимпулунг (Румыния) – Униря Слобозия (Румыния) – 0:6
  • Бекешчаба 1912 (Венгрия) – УТА Арад (Румыния) – 0:1
  • Зиген (Германия) – Йена (Германия) – 1:2
  • Падерборн (Германия) – Шарлеруа (Бельгия) – 3:2
  • Боннэр (Германия) – Ферль (Германия) – 0:5
  • Дукла Прага (Чехия) – Кишварда (Венгрия) – 1:0
  • Ризеспор (Турция) – Генчлербирлиги (Турция) – 1:2
  • Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – Одра Ополе (Польша) – 1:2
  • Вуковар 1991 (Хорватия) – Арсими (Северная Македония) – 4:0
  • Брюгге (Бельгия) – Штурм Грац (Австрия) – 2:2
  • Пройссен Мюнстер (Германия) – Левен (Бельгия) – 2:1
  • Азам (Танзания) – Симбо (Танзания) – 1:0
Пробой заполнит межсезонье девятью спаррингами
В Турции ЛНЗ проведет по два спарринга в день
Yellow Cup. Сборная Украины начала турнир с поражения от Швейцарии
