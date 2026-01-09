Другие новости09 января 2026, 07:12 | Обновлено 09 января 2026, 07:18
Товарищеские матчи, 8 января. Брюгге и Штурм выдали результативный спарринг
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
8 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Брюгге и Штурм провели результативный спарринг и разошлись миром (2:2)
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 8 января 2026
- Лозанна (Швейцария) – Ксамакс (Швейцария) – 4:2
- Белупо (Хорватия) – Приморье (Словения) – 2:1
- Локомотива Загреб (Хорватия) – Капфенберг (Австрия) – 1:1
- Кимпулунг (Румыния) – Униря Слобозия (Румыния) – 0:6
- Бекешчаба 1912 (Венгрия) – УТА Арад (Румыния) – 0:1
- Зиген (Германия) – Йена (Германия) – 1:2
- Падерборн (Германия) – Шарлеруа (Бельгия) – 3:2
- Боннэр (Германия) – Ферль (Германия) – 0:5
- Дукла Прага (Чехия) – Кишварда (Венгрия) – 1:0
- Ризеспор (Турция) – Генчлербирлиги (Турция) – 1:2
- Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – Одра Ополе (Польша) – 1:2
- Вуковар 1991 (Хорватия) – Арсими (Северная Македония) – 4:0
- Брюгге (Бельгия) – Штурм Грац (Австрия) – 2:2
- Пройссен Мюнстер (Германия) – Левен (Бельгия) – 2:1
- Азам (Танзания) – Симбо (Танзания) – 1:0
Na een pittige trainingsweek eindigt de oefenpot tegen Sturm Graz op 2-2. ⚖️— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 8, 2026
Tzolis scoorde beide Brugse doelpunten! ⚽️
