Товарищеские матчи, 7 января. Два украинца сыграли за Университатя Крайова

7 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Два украинца – голкипер Павел Исенко и защитник Александр Романчук – сыграли за Университатя Крайова.

Румынская команда выиграла спарринг против турецкого Коньяспора (1:0). Единственный гол забил Анзор Меквабишвили из Грузии на 52-й минуте.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 7 января 2026