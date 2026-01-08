Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Товарищеские матчи, 7 января. Два украинца сыграли за Университатя Крайова
08 января 2026, 12:51 | Обновлено 08 января 2026, 13:27
Товарищеские матчи, 7 января. Два украинца сыграли за Университатя Крайова

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

Товарищеские матчи, 7 января. Два украинца сыграли за Университатя Крайова
Университатя Крайова. Александр Романчук

7 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Два украинца – голкипер Павел Исенко и защитник Александр Романчук – сыграли за Университатя Крайова.

Румынская команда выиграла спарринг против турецкого Коньяспора (1:0). Единственный гол забил Анзор Меквабишвили из Грузии на 52-й минуте.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 7 января 2026

  • Тун (Швейцария) – Рапперсвиль-Йона (Швейцария) – 4:0
  • Аланьяспор (Турция) – Металоглобус Бухарест (Румыния) – 2:0
  • Энерги Котбус (Германия) – Альтглиникке (Германия) – 2:2
  • Ньиредьхаза (Венгрия) – Меркуря-Чук (Румыния) – 0:0
  • Сигма Оломоуц (Чехия) – Полония Бытом (Польша) – 2:1
  • Санкт-Галлен (Швейцария) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1
  • Хольштайн (Германия) – Серветт (Швейцария) – 1:1
  • Гройтер Фюрт (Германия) – Швайнфурт (Германия) – 5:0
  • Касымпаша (Турция) – Коджаэлиспор (Турция) – 2:0
  • Регенсбург (Германия) – Сваровски (Австрия) – 2:0
  • Университатя Крайова (Румыния) – Коньяспор (Турция) – 1:0
  • Янг Бойз (Швейцария) – Динамо Бухарест (Румыния) – 0:2
  • Саарбрюккен (Германия) – Чиклана (Испания) – 15:0
