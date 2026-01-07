Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
07 января 2026, 06:57 | Обновлено 07 января 2026, 07:15
Товарищеские матчи, 6 января. Пять мячей от Баварии, шоу Славии и Базеля

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

ФК Бавария

6 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Немецкая Бавария разгромила австрийский РБ Зальцбург со счетом 5:0.

Голы забили: Хироки Ито, 45, Леннарт Карль, 72, 87, Фелипе Чавес, 75, Том Бишоф, 90+2

Голевое шоу устроили Славия Прага из Чехии и Базель из Швейцарии (3:4).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 6 января 2026

  • Эштрела Амадора (Португалия) – Вольфсбург (Германия) – 1:1
  • Алемания Аахен (Германия) – Йена (Германия) – 3:0
  • Газиантеп (Турция) – Петролул (Румыния) – 1:1
  • Дрезден (Германия) – Арау (Швейцария) – 3:2
  • Магдебург (Германия) – Винтертур (Швейцария) – 2:1
  • Арджеш (Румыния) – Бурсаспор (Турция) – 1:2
  • Валансьен (Франция) – Шарлеруа (Бельгия) – 3:0
  • Кайсериспор (Турция) – Германнштадт (Румыния) – 0:0
  • Сьон (Швейцария) – Олимпик Беджа (Тунис) – 6:1
  • Дармштадт (Германия) – Веен (Германия) – 0:1
  • РБ Зальцбург (Австрия) – Бавария Мюнхен (Германия) – 0:5
  • Карагюмрюк (Турция) – Университет Клуж (Румыния) – 2:1
  • Славия Прага (Чехия) – Базель (Швейцария) – 3:4
  • Црвена Звезда (Сербия) – Мангейм (Германия) – 2:0
  • Гронинген (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:4
  • Бименгорст (Германия) – Бохольт (Германия) – 1:4
  • Киларни Селтик (Ирландия) – Керри (Ирландия) – 2:5
  • Брей (Ирландия) – Уотерфорд (Ирландия) – 1:2

Инфографика

Видео голов и обзор матчей

По теме:
Гранада – Райо Вальекано – 1:3. Курьезный автогол в Кубке. Видео голов
Пиза – Комо – 0:3. Сенсационная команда Фабрегаса – в топ-6. Видео голов
Спортинг – Витория Гимараеш – 1:2. Суперкамбек в полуфинале. Видео голов
товарищеские матчи Бавария Милан - РБ Зальцбург Славия Прага Базель Хироки Ито Леннарт Карль Том Бишоф Эштрела Амадора Вольфсбург Алемания Газиантеп Петролул Динамо Дрезден Арау Магдебург Бурсаспор Валансьен Шарлеруа Кайсериспор Германштадт Сьон Дармштадт Веен Фатих Карагюмрюк Университатя Клуж-Напока Црвена Звезда Вальдхоф Мангейм Гронинген Буде-Глимт видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

