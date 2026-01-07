Другие новости07 января 2026, 06:57 | Обновлено 07 января 2026, 07:15
Товарищеские матчи, 6 января. Пять мячей от Баварии, шоу Славии и Базеля
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
07 января 2026, 06:57 | Обновлено 07 января 2026, 07:15
6 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Немецкая Бавария разгромила австрийский РБ Зальцбург со счетом 5:0.
Голы забили: Хироки Ито, 45, Леннарт Карль, 72, 87, Фелипе Чавес, 75, Том Бишоф, 90+2
Голевое шоу устроили Славия Прага из Чехии и Базель из Швейцарии (3:4).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 6 января 2026
- Эштрела Амадора (Португалия) – Вольфсбург (Германия) – 1:1
- Алемания Аахен (Германия) – Йена (Германия) – 3:0
- Газиантеп (Турция) – Петролул (Румыния) – 1:1
- Дрезден (Германия) – Арау (Швейцария) – 3:2
- Магдебург (Германия) – Винтертур (Швейцария) – 2:1
- Арджеш (Румыния) – Бурсаспор (Турция) – 1:2
- Валансьен (Франция) – Шарлеруа (Бельгия) – 3:0
- Кайсериспор (Турция) – Германнштадт (Румыния) – 0:0
- Сьон (Швейцария) – Олимпик Беджа (Тунис) – 6:1
- Дармштадт (Германия) – Веен (Германия) – 0:1
- РБ Зальцбург (Австрия) – Бавария Мюнхен (Германия) – 0:5
- Карагюмрюк (Турция) – Университет Клуж (Румыния) – 2:1
- Славия Прага (Чехия) – Базель (Швейцария) – 3:4
- Црвена Звезда (Сербия) – Мангейм (Германия) – 2:0
- Гронинген (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:4
- Бименгорст (Германия) – Бохольт (Германия) – 1:4
- Киларни Селтик (Ирландия) – Керри (Ирландия) – 2:5
- Брей (Ирландия) – Уотерфорд (Ирландия) – 1:2
