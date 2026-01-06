Другие новости06 января 2026, 13:21 | Обновлено 06 января 2026, 13:43
109
0
Товарищеские матчи, 5 января. Разгром от Аякса, фиаско Боруссии М
Команды провели товарищеские матчи накануне возобновления чемпионатов
06 января 2026, 13:21 | Обновлено 06 января 2026, 13:43
109
0
5 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Нидерландский Аякс разгромил бельгийскую команду Серен Юнайтед (4:0).
В Германии Боруссия М потерпела фиаско в игре против Ганновера (0:3), а Штутгарт обыграл швейцарский Люцерн (3:2)
Ниже представлены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 5 января 2026
- Хайба Брава (Мексика) – Крус Асуль (Мексика) – 2:1
- Атлас (Мексика) – Монтеррей (Мексика) – 1:2
- Ганновер (Германия) – Боруссия М (Германия) – 3:0
- Аякс (Нидерланды) – Серен Юнайтед (Бельгия) – 4:0
- Штутгарт (Германия) – Люцерн (Швейцария) – 3:2
- Лугано (Швейцария) – Кельн (Германия) – 1:2
- Ульм (Германия) – Боннэр (Германия) – 2:1
- Ауэ (Германия) – Унион Берлин (Германия) – 1:2
Видео матчей
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 января 2026, 12:57 0
«Оболонь» продолжает делать ставку на своих воспитанников и игроков с украинским паспортом
Футбол | 05 января 2026, 16:39 9
Арне Слот в конце недели покинет «Ливерпуль»
Футбол | 06.01.2026, 09:11
Хоккей | 06.01.2026, 11:05
Футбол | 06.01.2026, 12:09
Комментарии 0
Популярные новости
04.01.2026, 10:08 18
05.01.2026, 15:26 4
04.01.2026, 21:25 21
05.01.2026, 08:33 1
05.01.2026, 07:07 6
05.01.2026, 07:55
05.01.2026, 04:02 2
04.01.2026, 08:45 18