Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 5 января. Разгром от Аякса, фиаско Боруссии М
Другие новости
06 января 2026, 13:21 | Обновлено 06 января 2026, 13:43
109
0

Товарищеские матчи, 5 января. Разгром от Аякса, фиаско Боруссии М

Команды провели товарищеские матчи накануне возобновления чемпионатов

06 января 2026, 13:21 | Обновлено 06 января 2026, 13:43
109
0
Товарищеские матчи, 5 января. Разгром от Аякса, фиаско Боруссии М
ФК Аякс

5 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Нидерландский Аякс разгромил бельгийскую команду Серен Юнайтед (4:0).

В Германии Боруссия М потерпела фиаско в игре против Ганновера (0:3), а Штутгарт обыграл швейцарский Люцерн (3:2)

Ниже представлены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 5 января 2026

  • Хайба Брава (Мексика) – Крус Асуль (Мексика) – 2:1
  • Атлас (Мексика) – Монтеррей (Мексика) – 1:2
  • Ганновер (Германия) – Боруссия М (Германия) – 3:0
  • Аякс (Нидерланды) – Серен Юнайтед (Бельгия) – 4:0
  • Штутгарт (Германия) – Люцерн (Швейцария) – 3:2
  • Лугано (Швейцария) – Кельн (Германия) – 1:2
  • Ульм (Германия) – Боннэр (Германия) – 2:1
  • Ауэ (Германия) – Унион Берлин (Германия) – 1:2

Видео матчей

По теме:
Под руководством Костюка. Стали известны планы Динамо во время зимней паузы
Оболонь настроена усилиться лидером клуба Первой лиги
Клубы МЛС и чемпион Кореи. Металлист 1925 назвал соперников на сборах
товарищеские матчи Крус Асуль Атлас (Мексика) Монтеррей Ганновер Боруссия Менхенгладбах Аякс Серен Штутгарт Люцерн Лугано Кельн Ульм Эрцгебирге Ауэ Унион Берлин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб Украинской Премьер-лиги полностью отказался от иностранных футболистов
Футбол | 06 января 2026, 12:57 0
Клуб Украинской Премьер-лиги полностью отказался от иностранных футболистов
Клуб Украинской Премьер-лиги полностью отказался от иностранных футболистов

«Оболонь» продолжает делать ставку на своих воспитанников и игроков с украинским паспортом

Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Футбол | 05 января 2026, 16:39 9
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера

Арне Слот в конце недели покинет «Ливерпуль»

В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Футбол | 06.01.2026, 09:11
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Хоккей | 06.01.2026, 11:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Рубанули с плеча. Но и Аморим наработал на неуд
Футбол | 06.01.2026, 12:09
Рубанули с плеча. Но и Аморим наработал на неуд
Рубанули с плеча. Но и Аморим наработал на неуд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
04.01.2026, 21:25 21
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем