Товарищеские матчи, 5 января. Разгром от Аякса, фиаско Боруссии М

5 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Нидерландский Аякс разгромил бельгийскую команду Серен Юнайтед (4:0).

В Германии Боруссия М потерпела фиаско в игре против Ганновера (0:3), а Штутгарт обыграл швейцарский Люцерн (3:2)

Ниже представлены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 5 января 2026

Хайба Брава (Мексика) – Крус Асуль (Мексика) – 2:1

Атлас (Мексика) – Монтеррей (Мексика) – 1:2

Ганновер (Германия) – Боруссия М (Германия) – 3:0

Аякс (Нидерланды) – Серен Юнайтед (Бельгия) – 4:0

Штутгарт (Германия) – Люцерн (Швейцария) – 3:2

Лугано (Швейцария) – Кельн (Германия) – 1:2

Ульм (Германия) – Боннэр (Германия) – 2:1

Ауэ (Германия) – Унион Берлин (Германия) – 1:2

