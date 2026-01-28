Лига чемпионов28 января 2026, 11:03 | Обновлено 28 января 2026, 11:04
Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его дебюта в турнире
Увеличит ли свое бомбардирское наследие норвежский нападающий в матче против Галатасарая?
28 января 2026, 11:03 | Обновлено 28 января 2026, 11:04
Норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил 55 голов в Лиге чемпионов, выступая за РБ Зальцбург, Боруссию Дортмунд и Манчестер Сити.
С момента дебюта норвежца в турнире, только 17 команд забили больше форварда.
Команды, забившие в Лиге чемпионов больше голов, чем Эрлинг Холанд (с момента дебюта норвежца в турнире)
- 193 – Бавария
- 167 – Манчестер Сити
- 165 – Реал
- 151 – ПСЖ
- 128 – Барселона
- 116 – Боруссия Дортмунд
- 111 – Ливерпуль
- 95 – Атлетико
- 94 – Интер
- 83 – Бенфика
- 82 – Челси
- 78 – РБ Лейпциг
- 78 – Ювентус
- 72 – Аталанта
- 69 – Арсенал
- 59 – Аякс
- 58 – Наполи
- 55 – Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург, Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити)
Увеличить свое бомбардирское наследие Эрлинг Холанд попытается уже сегодня, в матче 8-го тура этапа лиги против турецкого Галатасарая.
