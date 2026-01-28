Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его дебюта в турнире

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил 55 голов в Лиге чемпионов, выступая за РБ Зальцбург, Боруссию Дортмунд и Манчестер Сити.

С момента дебюта норвежца в турнире, только 17 команд забили больше форварда.

Команды, забившие в Лиге чемпионов больше голов, чем Эрлинг Холанд (с момента дебюта норвежца в турнире)

193 – Бавария

167 – Манчестер Сити

165 – Реал

151 – ПСЖ

128 – Барселона

116 – Боруссия Дортмунд

111 – Ливерпуль

95 – Атлетико

94 – Интер

83 – Бенфика

82 – Челси

78 – РБ Лейпциг

78 – Ювентус

72 – Аталанта

69 – Арсенал

59 – Аякс

58 – Наполи

55 – Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург, Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити)

Увеличить свое бомбардирское наследие Эрлинг Холанд попытается уже сегодня, в матче 8-го тура этапа лиги против турецкого Галатасарая.