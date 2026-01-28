Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его дебюта в турнире
Лига чемпионов
28 января 2026, 11:03 | Обновлено 28 января 2026, 11:04
97
0

Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его дебюта в турнире

Увеличит ли свое бомбардирское наследие норвежский нападающий в матче против Галатасарая?

28 января 2026, 11:03 | Обновлено 28 января 2026, 11:04
97
0
Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его дебюта в турнире
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил 55 голов в Лиге чемпионов, выступая за РБ Зальцбург, Боруссию Дортмунд и Манчестер Сити.

С момента дебюта норвежца в турнире, только 17 команд забили больше форварда.

Команды, забившие в Лиге чемпионов больше голов, чем Эрлинг Холанд (с момента дебюта норвежца в турнире)

  • 193 – Бавария
  • 167 – Манчестер Сити
  • 165 – Реал
  • 151 – ПСЖ
  • 128 – Барселона
  • 116 – Боруссия Дортмунд
  • 111 – Ливерпуль
  • 95 – Атлетико
  • 94 – Интер
  • 83 – Бенфика
  • 82 – Челси
  • 78 – РБ Лейпциг
  • 78 – Ювентус
  • 72 – Аталанта
  • 69 – Арсенал
  • 59 – Аякс
  • 58 – Наполи
  • 55 – Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург, Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити)

Увеличить свое бомбардирское наследие Эрлинг Холанд попытается уже сегодня, в матче 8-го тура этапа лиги против турецкого Галатасарая.

По теме:
Ливерпуль – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Брюгге – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов Эрлинг Холанд статистика Манчестер Сити РБ Зальцбург Боруссия Дортмунд
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо нашел новый клуб в чемпионате Бразилии
Футбол | 28 января 2026, 11:51 0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо нашел новый клуб в чемпионате Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо нашел новый клуб в чемпионате Бразилии

Карлос Де Пена свободным агентом перешел в «Спорт Ресифи»

Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Футбол | 27 января 2026, 15:44 17
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?

Большинство специалистов из этой страны на наших просторах не достигли ровным счетом ничего…

Умер бывший тренер киевского Динамо
Футбол | 27.01.2026, 12:32
Умер бывший тренер киевского Динамо
Умер бывший тренер киевского Динамо
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 28.01.2026, 09:22
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 28.01.2026, 09:35
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 14
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 66
Футбол
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
27.01.2026, 14:59
Теннис
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем