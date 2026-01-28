Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Что произошло? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2026
28 января 38-летний сербский теннисист Новак Джокович прошел Лоренцо Музетти в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.
Джокович проиграл первые два сета. После трех геймов третьей партии Лоренцо взял медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. Спустя еще один гейм итальянец отказался от продолжения борьбы.
Джокович вышел в 13-й полуфинал Australian Open в карьере, где сыграет либо против Янника Синнера, либо против Бена Шелтона.
🏆 Australian Open 2026. 1/4 финала
Лоренцо Музетти [5] – Новак Джокович [4] – 6:4, 6:3, 1:3, RET., Музетти
Видеообзор матча
