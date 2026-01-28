Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
28 января 2026, 12:22 |
Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Что произошло? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2026

Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Что произошло? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января 38-летний сербский теннисист Новак Джокович прошел Лоренцо Музетти в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Джокович проиграл первые два сета. После трех геймов третьей партии Лоренцо взял медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. Спустя еще один гейм итальянец отказался от продолжения борьбы.

Джокович вышел в 13-й полуфинал Australian Open в карьере, где сыграет либо против Янника Синнера, либо против Бена Шелтона.

🏆 Australian Open 2026. 1/4 финала

Лоренцо Музетти [5] – Новак Джокович [4] – 6:4, 6:3, 1:3, RET., Музетти

Видеообзор матча

Лоренцо Музетти Новак Джокович Australian Open 2026 травма травма бедра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
