Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Что произошло? Видеообзор матча

28 января 38-летний сербский теннисист Новак Джокович прошел Лоренцо Музетти в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Джокович проиграл первые два сета. После трех геймов третьей партии Лоренцо взял медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. Спустя еще один гейм итальянец отказался от продолжения борьбы.

Джокович вышел в 13-й полуфинал Australian Open в карьере, где сыграет либо против Янника Синнера, либо против Бена Шелтона.

🏆 Australian Open 2026. 1/4 финала

Лоренцо Музетти [5] – Новак Джокович [4] – 6:4, 6:3, 1:3, RET., Музетти

Видеообзор матча