Усик прокомментировал матч против Ванкувер Уайткепс
Украинский боксер вышел на 15 минут матча с «Ванкувером»
Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свой дебют за «Полесье» в спарринге с «Ванкувер Уайткепс», который завершился победой житомирской команды со счетом 2:0:
«Всем добрый день. Хочу немного о сегодняшнем матче сказать: невероятный матч, невероятные эмоции, слава Богу победа есть, двигаемся дальше. Эмоции невероятные, «Полесью» спасибо, президенту клуба Геннадию Владиславовичу спасибо за возможность. Dream come true, всем добра».
Александр Усик подписал контракт с житомирским «Полесьем» еще в июле 2023 года, но дебютировал лишь спустя два с половиной года.
Ранее Руслан Ротань объяснил, почему «Полесье» подписало Красничи и Краснопира.
