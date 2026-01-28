Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юниоры на Aus Open: поражение Белинской, Сушкова покинула парный турнир
Australian Open
28 января 2026, 14:14 | Обновлено 28 января 2026, 14:55
Юниоры на Aus Open: поражение Белинской, Сушкова покинула парный турнир

София не сумела справиться с Екатериной Тупицыной в 1/8 финала одиночного разряда

Arata Yamaoka. София Белинская

28 на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжились матчи юниорских турниров.

В среду в Мельбурне сыграли две украинские теннисистки: София Белинская и Антонина Сушкова.

14-летняя Белинская в 1/8 финала одиночного разряда проиграла «нейтралке» Екатерине Тупицыной. Для Софии это был дебют на турнирах Grand Slam, если не считать выступлений на Уимблдоне-2025 в категории U-14, где она добралась до финала.

17-летняя Сушкова вместе со своей напарницей Надей Лагаев (Канада) в двух сетах проиграла матч 1/8 финала парного разряда американкам Чуквумелие Кларк и Нэнси Ли. Сушкова продолжит выступления в одиночном разряде мейджора, где в третьем круге поборется с восьмой сеяной Теа Фродин.

Australian Open 2026. Юниоры, 1/8 финала

R3: София Белинская – Екатерина Тупицына – 2:6, 6:7 (5:7)

Australian Open 2026. Пары. Юниоры, 1/8 финала

R2: Антонина Сушкова / Надя Лагаев [8] – Чуквумелие Кларк / Нэнси Ли – 4:6, 2:6

Sofia Белинская Антонина Сушкова Australian Open 2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Alehandro
Ну, ви ж вказуєте рахунок 
R3: Софія Бєлінська – Єкатерина Тупіцина – 6:2, 7:6 (7:5)
за яким саме Софія перемогла! Ну, невже не можна писакам правила тенісу відкрити?! Це вже вкотре за останній час, коли рахунок тенісних матчів криво вказуєте... 
