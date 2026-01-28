Педринью не сильнее условного Гуцуляка. Тогда зачем?

… «Позахолодало на ріллю, на ріллю, де енко-єнко-венко». Это блестящие строчки блестящего Винграновского. О сокровенном. О вечном. О своем. И я бы хотел вставить свои пять копеек. Тоже о своем. Точнее, о нашем. О наших. И об «енко-єнко-венко» тоже.

Я не собираюсь с пеной у рта отстаивать теорию, что лишь украинцы по крови должны защищать цвета Украины. Такая теория имеет, безусловно, право на жизнь. Тем более в нынешнее, безумное и страшное время. Давайте вспомним, хотя бы, сколько сейчас «легионеров» защищает нашу страну от кацапского посягательства, и любой подобной индивидуальной помощи из вне наши Вооруженные Силы наверняка будут лишь рады.

Однако, все-таки, я хотел бы разграничить эти два понятия – защиту наших цветов на настоящем поле боя, и на спортивном. И вот почему разграничить. Не открою Америку, если скажу, что сейчас на фронте определенный дефицит живой силы. Посему помощь легионеров в данном случае не только целесообразна, но и весьма уместна. О дефиците бойцов на нашем спортивном поприще вряд ли можно говорить столь однозначно. Тем более, есть речь заходит об «игре миллионов».

Тем не менее, в разное время поднимался вопрос о натурализации тех или иных футболистов нашей футбольной ассоциацией. Если вынести за скобки натурализацию игроков с российскими корнями на заре становления нашей футбольной независимости – по той простой причине вынести, что тогда, в начале 90-х выходцы из советского футбола могли сами выбирать для себя, цвета какой новой страны, образовавшейся на обломках «совка», они будут защищать. Так вот, если вынести за скобки Леоненко, Калитвинцева и немногочисленную кампанию, то наша футбольная натурализация доселе сводилась к натурализации преимущественно бразильцев.

Опять-таки, в данном контексте «переквалификацию» Милевского, Алиева, Пучкова и некоторых других юниоров, которых отыскал Павел Яковенко на просторах бывшего Союза, тоже нужно ставить особняком. Как бы то ни было, те игроки «влились» в наш футбол практически в юном возрасте, быстро акклиматизировались и стали почти в доску своими. А некоторые – и без почти.

А вот Эдмар сотоварищи – совершенно иная история. Иной менталитет. Иная культура. Зрелый возраст. Языковой барьер. Да и не все наши в сборной с открытой душой приняли этих чужестранцев. Плюс неоднозначное отношение к «перевоплощению» нашей широкой футбольной общественности. Да и не только широкой, но и узкой – имею виду разнополярное мнение тренеров и функционеров.

Не секрет ведь, что против превращения Марлоса или Девича в украинцев выступали многие наши известные футбольные деятели. И выступали они против не только по причине бережного отношения к «чистоте крови», сколько по причине профильной надобности нашей национальной сборной всех тех впоследствии натурализованных игроков.

И вот в этой связи, чтобы долго не рассусоливать, скажу, на мой взгляд, главное в данном случае. Главным мерилом натурализации должны являться, на мой взгляд, лишь два фактора. Первый: чтобы иностранный претендент был на голову выше «енко-єнко-венко», и второй: чтобы иностранный претендент, окромя высочайшей квалификации, горел желанием защищать цвета нашей национальной сборной. Уже и его национальной сборной.

Если вспомнить былые примеры, а их совсем немного – окромя упомянутых выше Эдмара, Девича, Марлоса будет еще и Мораес, то, на мой взгляд, ни особой потребности в их смене гражданства для нас не было, ни сами они не горели праведным огнем, выходя на футбольное поле в сине-желтых футболках.

Будем откровенны: этот квартет получил возможность играть за сборную Украины прежде всего по причине тогдашней конъюнктуры. А конкретно – из-за жесткого лимита на легионеров. Жесткого, прежде всего, для тогдашних «Металлиста» и «Шахтера», заточенных под легионеров. Таким вот нехитрым финтом – натурализацией условных Эдмара или Марлоса – клубы освобождали отнюдь не лишнее место в стартовом составе для очередного типа дико перспективного латиноамериканца.

И если резон клубов в данном контексте понять несложно, точнее, сложно его не понять, то вот резон нашей национальной команды или ассоциации понять таки непросто. Хотя бы потому непросто понять, что никто из этого вышеупомянутого квартета экс-игроков харьковского и донецкого клубов не помог нашей сборной так, как клубы об этом радели. Или как широкая общественность того ожидала.

На счету Эдмара – 15 матчей. И хотя из этой компании он слыл самым «нашим», – и фамилию жены-украинки взял, и осел тут вроде бы, но при первом возможном случае свалил, кажется, в Казахстан. Боже упаси, я не виню, просто к слову. Девич провел 35 поединков за нашу команду, забил семь мячей. Почти половину из них – в ворота Сан-Марино. Кроме гола–фантома на Евро-2012 ничем больше не запомнился. На счету Марлоса – 27 матчей. А Мораес и того меньше облачался в наши национальные цвета – лишь 11 раз. Зато какую праведную борьбу вели за натурализацию этого товарища «Шахтер» совместно с тогдашним главной УАФ Андреем Павелко против бывшего главы ассоциации Григория Суркиса. До суда дело дошло. А оно стоило того?

Вот и я об этом же, ибо никто из натурализованных ранее, и Мораес в этом случае ярчайшее подтверждение, ни игрой, ни мотивацией, ни полезностью не помогли нашей национальной сборной, нашей стране.

ФК Шахтер. Педринью

И уж извините, на мой взгляд, анонсированный во многих СМИ, и не только отечественных, Педринью вряд ли сможет разорвать этот практически замкнутый круг. Потому что ни особой надобностью, не говоря уже о патриотизме, этот очередной бразилец не может похвастаться перед нашей широкой футбольной общественностью.

Да, футболист он хороший, но разве лучше Гуцуляка, Назаренко, Зубкова или Цыганкова? Отвечу сразу и безапелляционно: нет, не лучше. Стало быть, гипотетическое «подписание» этого бразильца в ряды нашей сборной сразу же закроет двери в нашу сборную для кого-то из украинцев. Отнюдь не худших по профильным характеристикам украинцев.

А что касается желания самого Педринью играть за нашу команду, то, если верить СМИ, желания у него как раз и нету. Это желание есть у агента бразильца, и у клуба бразильца, а вот у самого бразильца – ну, может быть, посмотрим, когда-нибудь…

Спрашивается в задаче: зачем нам такой кот в мешке? Зачем нам такой игрок, который не на голову сильнее «енко-єнко-венко», и который не горит желанием?

Оставлю этот вопрос без ответа. Хотя ответ, на мой взгляд, очевидный. Да и вот еще что. Даже если бы Педринью горел желанием (чего, повторюсь, за ним вроде не наблюдается), то и в этом случае не так все просто, ибо нужно соответствовать требованиям ФИФА по натурализации.

В случае с Мораесом было больше аргументов (донецкий форвард больше находился безвыездно в Украине), и то все через суд решалось. А тут и судиться не обязательно: не провел еще Педринью в Украине пять беспрерывных лет. Хотя, может, Андрей Шевченко и Сергей Ребров как-то по-другому считают?

А мне в этой связи вспомнилась недавняя история с Максом Килманом, который якобы хотел играть за нашу сборную, и которому Андрей Шевченко порекомендовал получить украинский паспорт. Перед Евро-2020 Килман вроде бы получил украинский паспорт. Но в итоге ФИФА оказалась против, и красивая история, мусолившаяся месяцами, превратилась в мыльный пузырь.

Не получилось бы и в этот раз чего-то подобного…