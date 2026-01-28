Айнтрахт Франкфурт

28 января, свою встречу в последнем туре основного этапа Лиги чемпионов проведут Айнтрахт – Тоттенхэм. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Айнтрахт

Нынешний сезон Лиги чемпионов обернулся для «орлов» большим провалом, они набрали всего 4 очка в семи встречах, потеряв даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. В последнем туре было выездное поражение от Карабаха со счетом 2:3, с пропущенным мячом на 90+4 минуте.

У Айнтрахта уже образовалась серия из шести матчей без побед во всех турнирах, в пяти встречах команда пропускала по три мяча, что свидетельствует о больших проблемах в обороне. В Бундеслиге клуб уже откатился на восьмую строчку, отставание от зоны еврокубков составляет 5 очков, а до топ-4 и вовсе девять баллов. Свой последний матч чемпионата Айнтрахт проиграл дома Хоффенхайму – 1:3. Восемь игроков не помогут партнерам в этом противостоянии.

Тоттенхэм

«Шпоры» выдают неоднозначный сезон, в Лиге чемпионов они пятые, путевка в плей-офф гарантирована, а могут еще и в восьмерке финишировать, если выиграют последний матч. Сразу восемь преследователей отстают на очко, так что права на осечку здесь нет.

Совсем иная ситуация в чемпионате, где клуб проваливается, занимая 14-ю строчку, серия без побед уже насчитывает пять матчей. В последнем туре Тоттенхэм с трудом ушел от поражения на выезде против одного из аутсайдеров Бернли – 2:2. Свой крайний матч в Лиге чемпионов команда выиграла дома у Боруссии Дортмунд – 2:0. У клуба огромное количество кадровых потерь, сразу 13 игроков не смогут выйти на поле в этой встрече.

Личные встречи

Клубы пересекались ранее, последний раз это было в прошлом сезоне, когда Тоттенхэм сумел обыграть соперника в четвертьфинале Лиги Европы – 1:1 дома и выездная победа 1:0.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4,32 для Айнтрахта Ф и 1.84 для Тоттенхэм. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Айнтрахту уже ничего не светит, Тоттенхэм точно продолжит свой путь в Лиге чемпионов, только непонятно, с какой стадии. Гости котируются фаворитами, они в лучшей форме, а также имеют турнирную мотивацию. Многое в этой встрече будет зависеть от стартовых составов, ведь можно ожидать ротации от тренеров. От этого матча я жду большого количества забитых мячей, поэтому ставлю на тотал больше 2,5 голов за 1,66.