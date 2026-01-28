Обладатель Золотого мяча может перейти в Саудовскую Аравию. Известны детали
Усман Дембеле может покинуть «ПСЖ»
Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 28-летний футболист попал на радары нескольких клубов Ближнего Востока. Пока Дембеле не продлил контракт с парижским грандом, то существует вероятность его переезда в один из клубов Саудовской Аравии. Сумма в 100 миллионов евро может убедить «ПСЖ» отпустить игрока.
В текущем сезоне Усман Дембеле провел 20 матчей на клубном уровне, в которых отличился восьмью забитыми мячами и шестью ассистами. Француз является действующим обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» подписал полузащитника «Барселоны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шовковский жестко прошелся по ПриватБанку
После возвращения Руслана Нещерета «бело-синие» решили не выходить на трансферный рынок