  Обладатель Золотого мяча может перейти в Саудовскую Аравию. Известны детали
Саудовская Аравия
28 января 2026, 12:12 | Обновлено 28 января 2026, 12:28
Обладатель Золотого мяча может перейти в Саудовскую Аравию. Известны детали

Усман Дембеле может покинуть «ПСЖ»

Обладатель Золотого мяча может перейти в Саудовскую Аравию. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист попал на радары нескольких клубов Ближнего Востока. Пока Дембеле не продлил контракт с парижским грандом, то существует вероятность его переезда в один из клубов Саудовской Аравии. Сумма в 100 миллионов евро может убедить «ПСЖ» отпустить игрока.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел 20 матчей на клубном уровне, в которых отличился восьмью забитыми мячами и шестью ассистами. Француз является действующим обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» подписал полузащитника «Барселоны».

Усман Дембеле трансферы трансферы Лиги 1 ПСЖ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
