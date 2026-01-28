Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 13:25 | Обновлено 28 января 2026, 13:29
Скрипник не будет тренировать в Казахстане

«Заря» завершает первый этап подготовки на сборе в Турции

Скрипник не будет тренировать в Казахстане
ФК Заря. Виктор Скрипник

Как стало известно Sport.ua, сообщения, которые появились в СМИ о том, что главный тренер луганцев Виктор Скрипник может возглавить одну из команд Казахстана, не соответствуют действительности.

Опытный специалист настроен доработать в «Заре» до окончания контракта – 16 июня 2027 года.

Также, по имеющейся информации, в «Заре» не собираются возвращать 32-летнего полузащитника Владлена Юрченко. Он уже возрастной футболист, к тому же у него еще длительный контракт с «Металлистом 1925».

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник готовится сменить «Зарю» на «Актобе».

Заря Луганск Владлен Юрченко Виктор Скрипник трансферы Актобе Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Казахстана по футболу инсайд
