Скрипник не будет тренировать в Казахстане

Как стало известно Sport.ua, сообщения, которые появились в СМИ о том, что главный тренер луганцев Виктор Скрипник может возглавить одну из команд Казахстана, не соответствуют действительности.

Опытный специалист настроен доработать в «Заре» до окончания контракта – 16 июня 2027 года.

Также, по имеющейся информации, в «Заре» не собираются возвращать 32-летнего полузащитника Владлена Юрченко. Он уже возрастной футболист, к тому же у него еще длительный контракт с «Металлистом 1925».

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник готовится сменить «Зарю» на «Актобе».