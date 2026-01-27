Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юнион Сент-Жилуаз – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Юнион Сент-Жилуаз
28.01.2026 22:00 - : -
Аталанта
Лига чемпионов
27 января 2026, 21:17 | Обновлено 27 января 2026, 21:55
Юнион Сент-Жилуаз – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 28 января в 22:00 по Киеву

Юнион Сент-Жилуаз – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Аталанта

В среду, 28 января, состоится поединок 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Юнионом Сент-Жилуаз» и «Аталантой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Юнион Сент-Жилуаз

Защиту титула действующие чемпионы Бельгии проводят достаточно неплохо. За 22 игры Лиги Жупиле «Юнион» смог набрать 46 зачетных пунктов, благодаря которым теперь находится на 1-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от ближайшего преследователя, «Синт-Трейдена», составляет лишь 1 очко. В кубке страны коллектив квалифицировался уже в 1/2 финала, где будет играть против «Шарлеруа».

В Лиге чемпионов бельгийцы смогли набрать 6 очков за 7 игр – такие результаты позволяют им находиться на 31 месте общего зачета. Расстояние от необходимого топ-24 – 2 балла.

Аталанта

Довольно сумбурно складывается сезон для бергамасков после летней (а впоследствии и ноябрьской) смены тренера. За 22 тура Серии А «сине-черные» смогли набрать 35 очков, которые теперь позволяют им находиться на 7 месте турнирной таблицы. От топ-3 «Аталанта» отстает на 8 очков. В Кубке Италии коллектив квалифицировался в четвертьфинал, где сыграет против «Ювентуса».

За 7 поединков Лиги чемпионов итальянцы смогли набрать 13 баллов, благодаря которым теперь размещаются на 13-й позиции турнирной таблицы. Однако от топ-8 команду отделяет только худшая разница забитых/пропущенных голов.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не встречались между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Юнион» пропустил всего 12 голов в текущем сезоне чемпионата Бельгии – лучший результат среди всех команд.
  • В 4/6 предыдущих играх «Аталанта» сохранила ворота сухими.
  • «Аталанта» забивала первой в каждом из 6 предыдущих матчей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.37 для Юниона и 2.12 для Аталанты. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.59.

Юнион Сент-Жилуаз
28 января 2026 -
22:00
Аталанта
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
