Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 28 января
В среду в Мельбурне сыграют София Белинская и Антонина Сушкова
28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи на юниорских турнирах.
В среду в Мельбурне выступят София Белинская и Антонина Сушкова.
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 28 января
Australian Open 2026. Юниоры, 1/8 финала
Корт №13. 2-й запуск (не ранее 02:30)
София Белинская – Екатерина Тупицына
Australian Open 2026. Пары. Юниоры, 1/8 финала
Корт №15. 3-й запуск (не ранее 04:00)
Антонина Сушкова / Надя Лагаев [8] – Чуквумелие Кларк / Нэнси Ли [8]
