Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 28 января
Australian Open
27 января 2026, 22:39 |
141
0

Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 28 января

В среду в Мельбурне сыграют София Белинская и Антонина Сушкова

27 января 2026, 22:39 |
141
0
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 28 января
Arata Yamaoka. София Белинская

28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи на юниорских турнирах.

В среду в Мельбурне выступят София Белинская и Антонина Сушкова.

Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 28 января

Australian Open 2026. Юниоры, 1/8 финала

Корт №13. 2-й запуск (не ранее 02:30)

София Белинская – Екатерина Тупицына

Australian Open 2026. Пары. Юниоры, 1/8 финала

Корт №15. 3-й запуск (не ранее 04:00)

Антонина Сушкова / Надя Лагаев [8] – Чуквумелие Кларк / Нэнси Ли [8]

По теме:
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Начала восстановление: Костюк носит ортез после травмы на Aus Open
Свитолина: 13 попыток до первого полуфинала AO и почти возрастной рекорд
София Белинская Антонина Сушкова расписание Australian Open 2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 27 января 2026, 19:15 11
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате

Клуб пока сомневается

Свитолина – вторая украинка, которой удалось дойти до полуфинала Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 19:21 0
Свитолина – вторая украинка, которой удалось дойти до полуфинала Aus Open
Свитолина – вторая украинка, которой удалось дойти до полуфинала Aus Open

В 2024 году до этой стадии добралась Даяна Ястремская

Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 05:55
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 27.01.2026, 08:29
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 08:12
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 12
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 115
Теннис
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем