Australian Open27 января 2026, 23:04 |
128
0
Джессика Пегула – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026
27 января 2026, 23:04 |
128
0
28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.
Ориентировочно в 04:00 по Киеву на центральную арену турнира Rod Laver Arena выйдут Джессика Пегула (США, WTA 6) и Аманда Анисимова (США, WTA 4).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Джессики.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Еленой Рыбакиной, либо с Игой Свентек.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 января 2026, 16:55 43
У команды есть проблемы с лимитом
Футбол | 27 января 2026, 10:35 0
Из осеннего состава в команде осталось два футболиста
Футбол | 27.01.2026, 08:29
Теннис | 27.01.2026, 20:29
Футбол | 27.01.2026, 10:53
Комментарии 0
Популярные новости
26.01.2026, 07:23 4
26.01.2026, 08:55 2
26.01.2026, 08:08 55
26.01.2026, 07:44
26.01.2026, 00:47 2
27.01.2026, 08:12 6
26.01.2026, 04:42