Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
27 января 2026, 23:04 |
Джессика Пегула – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026

Джессика Пегула – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова и Джессика Пегула

28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 04:00 по Киеву на центральную арену турнира Rod Laver Arena выйдут Джессика Пегула (США, WTA 6) и Аманда Анисимова (США, WTA 4).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Джессики.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Еленой Рыбакиной, либо с Игой Свентек.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Джессика Пегула Аманда Анисимова смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
