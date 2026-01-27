Джессика Пегула – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 04:00 по Киеву на центральную арену турнира Rod Laver Arena выйдут Джессика Пегула (США, WTA 6) и Аманда Анисимова (США, WTA 4).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Джессики.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Еленой Рыбакиной, либо с Игой Свентек.

