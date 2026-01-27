Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина: 13 попыток до первого полуфинала AO и почти возрастной рекорд
Australian Open
27 января 2026, 21:18
Свитолина: 13 попыток до первого полуфинала AO и почти возрастной рекорд

Два статистических факта о дебютном полуфинале Элины на мейджоре в Мельбурне

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Статистический портал OptaAce поделился двумя интересными статистическими фактами о дебютном полуфинале 31-летней Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии 2026.

Свитолина – теннисистка с наибольшим количеством участий в основной сетке (13), необходимых, чтобы впервые в карьере выйти в полуфинал женского одиночного разряда Australian Open в Открытой эре.

Также Элина (31 год и 128 дней) – вторая по возрасту теннисистка в Открытой эре, которая впервые вышла в полуфинал австралийского слэма, уступая только Мирьяне Лучич-Бароне (2017 год, 34 года и 313 дней).

27 января Свитолина разобралась с Коко Гауфф в двух сетах в четвертьфинале АО-2026. В полуфинале мейджора Элина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Теннисистки с наибольшим количеством участий в основе Aus Open до дебютного полуфинала:

Самые возрастные теннисистки в дебютном полуфинале Aus Open:

ФОТО. Первый полуфинал Aus Open. Как это было: Свитолина разбила Гауфф
Свитолина – вторая украинка, которой удалось дойти до полуфинала Aus Open
Статистика на GS: Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Aus Open
