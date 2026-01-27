Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?

8 января «Карпаты» официально отрапортовали о назначении главным тренером первой команды 46-летнего специалиста Франа Фернандеса. Наставник, имеющий внушительный опыт работы на родине во втором по силе тамошнем дивизионе, стал седьмым коучем из Испании, которому представится возможность поработать в украинской Премьер-лиге.

И если история Франа Фернандеса в УПЛ еще только будет написана, то прямо сейчас в рамках рубрики «Где они сейчас?» мы предлагаем вам вспомнить о предшественниках нового коуча «Карпат» – шести испанских тренерах, которые уже работали в элитарном дивизионе нашего футбола…

Пичи Алонсо

Сезоны работы в УПЛ: 2006/07

Клуб: «Металлург» Донецк

Результаты в УПЛ: 14 матчей, 21 набранное очко

Анхель Алонсо Эррера, или просто Пичи Алонсо, оказался первым испанским наставником, которому судьба предоставила возможность поработать в украинской Премьер-лиге. Летом 2006 года этого специалиста назначили главным тренером в донецкий «Металлург». До этого Пичи Алонсо завоевал известность в качестве футболиста, поиграв за «Сарагосу», «Барселону» и «Эспаньол» и становившись в составе второй чемпионом Испании, обладателем Кубка страны и финалистом Кубка европейских чемпионов, а в составе третьего – финалистом Кубка УЕФА.

В 1989 году Пичи завершил карьеру игрока, а спустя три года решил попробовать себя на тренерском поприще. Его «пробой пера» была работа с весьма скромным «Фигерасом», который Алонсо не сумел уберечь от вылета из Сегунды, после чего контракт с ним был расторгнут. Неудача побудила Пичи Алонсо перебраться работать экспертом на телевидение, а вскоре его позвали возглавить сборную Каталонии по футболу – команду, которая не имеет членства в ФИФА или УЕФА, но традиционно проводит по одному или два товарищеских матча за год, тем самым давая родному региону возможность потешить свое самолюбие.

Именно из сборной Каталонии Пичи Алонсо и переехал в «Металлург». За какие такие заслуги испанца порекомендовали боссам донецкого клуба – загадка, однозначного ответа на которую нынче найти уже не так и просто, но… Само по себе это решение не принесло «металлургам» ничего хорошего, хотя Алонсо запомнился тем, что привез в Донецк сына самого Йохана Кройфа и экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» – Йорди Кройфа. Но звездный нидерландец не помог Пичи продержаться у руля «Металлурга» длительное время. Испанского коуча уволили уже по завершении первого круга, когда на счету донецкой команды было лишь 5 побед в 14 матчах и восьмое место в турнирной таблице…

После «Металлурга» Пичи Алонсо так и не тренировал больше никого. Он вернулся в Испанию, где продолжил сотрудничество с телеканалом TV3, длившееся до 2012 года. В 2018-м наставник вместе с Виктором Муньосом ездил трудоустраиваться в Китай, где при Хэбэйском университете пробовал внедрять методы воспитания молодых футболистов, применяемые в академии «Барселоны». Получилось, мягко говоря, не очень, и спустя год, после конфликта с местными чиновниками, Пичи Алонсо вернулся на родину окончательно. Ныне первому испанскому тренеру в истории УПЛ уже 71 год и он изредка появляется в СМИ, давая свои оценки тем или иным событиям, но не более того…

Хуанде Рамос

Сезоны работы в УПЛ: 2010-2014

Клуб: «Днепр»

Результаты в УПЛ: 107 матчей, 204 набранных очка, серебро сезона-2013/14

Вторым испанским наставником в истории УПЛ оказался маститый специалист Хуанде Рамос, которого удалось заполучить «Днепру» в октябре 2009 года в качестве замены для Владимира Бессонова. До момента переезда в Украину Рамос уже успел потренировать «Реал», «Тоттенхэм», «Севилью» и ряд команд уровнем пониже, но также весьма и весьма известных на европейском континенте. Для «Днепра» и всей УПЛ в целом приход такого специалиста был огромным имиджевым успехом и надеждой на то, что соревновательный уровень чемпионата в целом будет повышен за счет новых методик работы столь известного коуча.

В Украине Хуанде Рамос задержался почти на четыре года и в целом отличился весьма неплохими результатами. Трижды «Днепр» под его руководством занимал четвертые итоговые места, а в сезоне-2013/14 днепряне финишировали вторыми, опередив «Металлист» и «Динамо», но проиграв шесть пунктов «Шахтеру». К слову, в том чемпионате «Днепр» был действительно весьма хорош, имея впереди результативный атакующий тандем в лице бразильца Матеуса и украинца Селезнева, но… Обойти «горняков» команде Рамоса все-таки не удалось, причем впоследствии испанец прямо утверждал, что «Шахтеру» якобы «помогли стать чемпионом».

Летом 2014 года Хуанде Рамос покинул «Днепр», так как дал понять, что его семья больше не хочет оставаться в Украине, на территорию которой вторглись российские оккупационные войска. Впоследствии стало также известно, что днепровский клуб задолжал испанцу солидные деньги по зарплате. В СМИ ходили слухи, что собственник «Днепра» Игорь Коломойский посчитал, что Хуанде за его спиной проводил какие-то финансовые махинации на подписании футболистов, и не выплатив бонусы и зарплату за несколько месяцев просто финансово наказал Рамоса. Однако коуч пошел в суды, выиграл дела, что впоследствии послужило началом конца для ортодоксального «Днепра». С команды вычитали очки за долги, а спустя несколько лет она и просто прекратила существование.

Что касается Рамоса, то после «Днепра» он еще поработал с «Малагой», куда вернулся летом 2016-го, оформив контракт на три сезона. Впрочем, во главе «анчоусов» Хуанде продержался менее полугода, после чего договорился о расторжении контракта по взаимному согласию. Ныне экс-наставнику «Днепра» уже 71 год и он фактически вышел на футбольную пенсию.

Серхио Наварро

Сезоны работы в УПЛ: 2017/18

Клуб: «Карпаты»

Результаты в УПЛ: 8 матчей, 6 набранных очков

Первым испанцем во главе «Карпат» оказался Серхио Наварро, который пришел в клуб летом 2017 года. В качестве футболиста он выступал за низшелиговые команды на родине, а став коучем работал ассистентом в «Кастельоне», казанском «рубине» и «Вильярреале».

«Карпаты» стали для Наварро первым опытом самостоятельной работы. Испанец, по слухам, являлся креатурой известного в наших краях футбольного дельца Дарио Друди. Причем перед специалистом сразу была поставлена амбициозная задача – вернуть львовян в еврокубки, но решить ее Серхио не удалось. Уже после восьми сыгранных матчей Наварро был уволен, что неудивительно, учитывая всего-навсего 6 набранных очков. Терпение боссов «Карпат» лопнуло после того, как «Карпаты» на своем поле со счетом 1:6 проиграли «Вересу»…

После провала в Украине Серхио Наварро вернулся на Пиренеи, где работал администратором в «Левенте» и руководителем молодежного департамента «Атлетика». Именно из стана последнего летом минувшего года Наварро и перебрался на должность главного тренера венгерского «Дебрецена», которую в свои 46 лет занимает и по сей день.

Фабри Гонсалес

Сезоны работы в УПЛ: 2018/19

Клуб: «Карпаты»

Результаты в УПЛ: 13 матчей, 13 набранных очков

Фабри Гонсалес также в бытность футболистом выступал за малоизвестные за пределами Испании коллективы, а повесив бутсы на гвоздь вскоре превратился в настоящего «искателя приключений». По крайней мере, до переезда в «Карпаты», который случился в январе 2019 года, Фабри успел более тридцати (!!!) раз сменить место работы, хотя на момент подписания контракта с львовянами ему было всего 63 года.

В «Карпатах» Фабри Гонсалес, как и его соотечественник Серхио Наварро, надолго не задержался. Фактически испанец провел вторую часть сезона-2018/19, по итогам которой «зелено-белые» финишировали десятыми и им пришлось играть стыковые матчи за сохранение прописки в УПЛ против перволиговой «Волыни». Впрочем, на эти поединки «Карпаты» выходили уже без Фабри на тренерском мостике, который покинул Львов еще в конце мая с официальной формулировкой – «по состоянию здоровья».

Впоследствии Фабри Гонсалес более пяти лет не работал коучем, прежде чем в ноябре 2024-го согласился помочь малоизвестному галисийскому клубу «Вивейро». Но это сотрудничество продлилось всего три месяца, после чего коуч ушел в отставку на фоне неудовлетворительных результатов. Ныне о 70-летнем Фабри Гонсалесе мало что слышно даже в родной для него Испании…

Висенте Гомес

Сезоны работы в УПЛ: 2019/20

Клуб: «Олимпик»

Результаты в УПЛ: 17 матчей, 18 набранных очков

Впервые Висенте Гомес объявился в Украине еще летом 2014 года, став во главе молодежных команд «Динамо». Спустя два года наставника позвал к себе в тренерский штаб первой команды «бело-синих» Сергей Ребров, с которым в дальнейшем испанец уехал работать на Ближний Восток в «Аль-Ахли». Однако далее пути-дороги Висенте и Реброва разошлись. Первый принял предложение войти в тренерский штаб московского «спартака», а через полгода после ухода оттуда вновь оказался в киевском «Динамо» – в ассистентах уже у Александра Хацкевича.

В УПЛ Висенте Гомес получил экспертное признание за методологию своей работы, и в сентябре 2019 года получил должность главного тренера «Олимпика», заменив у руля команды потерпевшего фиаско бразильца Жулио Сезара. В целом, учитывая возможности «Олимпика», Гомес показывал с этой командой пристойные результаты, но в марте 2020-го решил покинуть клуб. Тогда в СМИ писали, что причиной этого могла послужить как неудовлетворительная, с точки зрения специалиста, работа клуба на зимнем трансферном рынке, так и желание испанца получать «белую» зарплату, а не то, что ему выдавали «в конверте».

После «Олимпика» Висенте Гомес самостоятельно работал с азербайджанским «Сабахом», а затем вернулся к сотрудничеству с Сергеем Ребровым, сперва являвшись ассистентом этого тренера в «Аль-Айне», а ныне помогая ему уже в тренерском штабе национальной сборной Украины.

Андрес Карраско

Сезоны работы в УПЛ: 2024/25

Клуб: ЛНЗ

Результаты в УПЛ: 16 матчей, 18 набранных очков

Карраско никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, зато с молодых лет работал в академии «Барселоны», что и дало ему в дальнейшем возможность попробовать себя в различных клубах и странах. В Украине Андрес впервые объявился в 2018-м, когда стал главным тренером юношеской команды «Шахтера». С «горняками» Карраско выступал в Юношеской лиге УЕФА, но ни разу не выигрывал чемпионат Украины U-19.

Впоследствии работал в Кувейте и Грузии, откуда летом 2024-го неожиданно для многих перебрался на должность главного тренера ЛНЗ. «Фиолетовые» планировали выстроить под руководством испанца, имевшего опыт работы в структуре «Барселоны», амбициозный проект, но их надежды очень быстро оказались разрушены. Под руководством Карраско черкасская команда неплохо стартовала, но ближе к зимней паузе начала отчетливо буксовать, а вскоре Андрес и вовсе изъявил желание уйти, сославшись на проблемы морального характера, вызванные частыми воздушными тревогами в Украине.

Больше года после отъезда из ЛНЗ Карраско просидел без работы, пока наконец в начале января 2026-го вошел в тренерский штаб австралийца Джона Алоизи в «Чэнду Жунчэн», который выступает в китайской Суперлиге, где два последних розыгрыша завершал с «бронзовыми» наградами.