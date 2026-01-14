Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
14 января 2026, 05:03
0

7 тренеров Реала в эпоху Переса провели меньше матчей, чем Хаби Алонсо

Вспомним топ-10 коучей «сливочных» с наименьшим количеством матчей в период Флорентино Переса

7 тренеров Реала в эпоху Переса провели меньше матчей, чем Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Хаби Алонсо, как мы уже сообщали ранее, провел во главе Реала 34 матча во всех турнирах.

В эпоху управления командой Флорентино Пересом это далеко не худший показатель.

Сразу 7 тренеров имели в своем активе меньшее количество матчей за Реал.

Антирекорд принадлежит Хосе Антонио Камачо – всего 6 поединков.

Вспомним топ-10 тренеров Реала в эпоху Флорентино Переса с наименьшим количеством матчей.

Тренеры Реала в эпоху Флорентино Переса с наименьшим количеством матчей во главе клуба:

  • 6 – Хосе Антонио Камачо (Испания)
  • 14 – Хульен Лопетеги (Испания)
  • 20 – Мариано Гарсия Рамон (Испания)
  • 24 – Хуан Рамон Лопес Каро (Испания)
  • 25 – Рафаэль Бенитес (Испания)
  • 27 – Хуанде Рамос (Испания)
  • 32 – Сантьяго Солари (Аргентина)
  • 34 – Хаби Алонсо (Испания)
  • 45 – Вандерлей Люшембургу (Бразилия)
  • 48 – Мануэль Пеллегрини (Чили)
Хаби Алонсо Флорентино Перес Реал Мадрид рейтинг статистика Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хосе Антонио Камачо Хулен Лопетеги Рафаэль Бенитес Хуанде Рамос Сантьяго Солари Вандерлей Люшембургу Мануэль Пеллегрини
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
