7 тренеров Реала в эпоху Переса провели меньше матчей, чем Хаби Алонсо
Вспомним топ-10 коучей «сливочных» с наименьшим количеством матчей в период Флорентино Переса
Хаби Алонсо, как мы уже сообщали ранее, провел во главе Реала 34 матча во всех турнирах.
В эпоху управления командой Флорентино Пересом это далеко не худший показатель.
Сразу 7 тренеров имели в своем активе меньшее количество матчей за Реал.
Антирекорд принадлежит Хосе Антонио Камачо – всего 6 поединков.
Вспомним топ-10 тренеров Реала в эпоху Флорентино Переса с наименьшим количеством матчей.
Тренеры Реала в эпоху Флорентино Переса с наименьшим количеством матчей во главе клуба:
- 6 – Хосе Антонио Камачо (Испания)
- 14 – Хульен Лопетеги (Испания)
- 20 – Мариано Гарсия Рамон (Испания)
- 24 – Хуан Рамон Лопес Каро (Испания)
- 25 – Рафаэль Бенитес (Испания)
- 27 – Хуанде Рамос (Испания)
- 32 – Сантьяго Солари (Аргентина)
- 34 – Хаби Алонсо (Испания)
- 45 – Вандерлей Люшембургу (Бразилия)
- 48 – Мануэль Пеллегрини (Чили)
