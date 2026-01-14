7 тренеров Реала в эпоху Переса провели меньше матчей, чем Хаби Алонсо

Хаби Алонсо, как мы уже сообщали ранее, провел во главе Реала 34 матча во всех турнирах.

В эпоху управления командой Флорентино Пересом это далеко не худший показатель.

Сразу 7 тренеров имели в своем активе меньшее количество матчей за Реал.

Антирекорд принадлежит Хосе Антонио Камачо – всего 6 поединков.

Вспомним топ-10 тренеров Реала в эпоху Флорентино Переса с наименьшим количеством матчей.

Тренеры Реала в эпоху Флорентино Переса с наименьшим количеством матчей во главе клуба: