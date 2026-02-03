Ханс-Дитер ФЛИК: «Мне его очень жаль»

Немецкий тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал травму голкипера «сине-гранатовых» Марка-Андре тер Штегена, который на правах аренды защищает цвета «Жироны»:

«Я только что узнал о его травме. Пока с ним не разговаривал. Мне очень жаль его. Нужно дождаться результатов обследований. Может ли тер Штеген вернуться? Я не разговаривал ни с ним, ни с Деку. Я только что узнал об этой новости, поэтому нужно подождать. Посмотрим», – сказал коуч.

В составе «Жироны» Марк-Андре тер Штеген успел провести всего два матча, к команде он присоединился в январе 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Барселоне» предложили 200 миллионов за Педри.