Ханс-Дитер ФЛИК: «Мне его очень жаль»
Коуч «Барселоны» прокомментировал травму Марка-Андре тер Штегена
Немецкий тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал травму голкипера «сине-гранатовых» Марка-Андре тер Штегена, который на правах аренды защищает цвета «Жироны»:
«Я только что узнал о его травме. Пока с ним не разговаривал. Мне очень жаль его. Нужно дождаться результатов обследований. Может ли тер Штеген вернуться? Я не разговаривал ни с ним, ни с Деку. Я только что узнал об этой новости, поэтому нужно подождать. Посмотрим», – сказал коуч.
В составе «Жироны» Марк-Андре тер Штеген успел провести всего два матча, к команде он присоединился в январе 2026 года.
