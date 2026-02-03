Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
03 февраля 2026, 10:47 | Обновлено 03 февраля 2026, 10:51
Александра Олейникова – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Александра Олейникова – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
WTA. Александра Олейникова

3 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 64). Поединок начнется первым запуском на корте №2 ориентировочно в 11:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с одной из четырех теннисисток: Ван Синьюй, Кейтлин Кеведо, Елены-Габриэлы Русе или Ребеки Масаровой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Олейникова могла не приехать на турнир в Клуж-Напоку из-за российских атак
Олейникова откажется от рукопожатия с венгеркой, которая играла на россии
Как выглядит рейтинг WTA после Aus Open? Свитолина вернулась в топ-10!
Александра Олейникова смотреть онлайн WTA Клуж-Напока Анна Бондар
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
