Украина. Премьер лига
15 января 2026, 09:27 |
Украинский защитник был вынужден покинуть Динамо не по своей воле

Сергей Чоботенко рассказал детали своего пребывания в киевском клубе

15 января 2026, 09:27 |
Украинский защитник был вынужден покинуть Динамо не по своей воле
ФК Полесье Житомир. Сергей Чоботенко

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко, который до августа 2017 года находился в структуре киевского «Динамо», рассказал, что был вынужден покинуть «бело-синюю» команду:

– Скажем так, я ушел из «Динамо» не по своей воле. И не потому, что у меня было приглашение в «Шахтер».

– Объясните ситуацию с «Динамо». Почему ушли не по своей воле?

– Тогда главным тренером был Сергей Ребров, а испанцы работали в молодежных структурах. Перед отпуском у меня заканчивался контракт, и я разговаривал с Висенте Гомесом и Унаи Мельгосой. Они хотели, чтобы я остался. Однако потом Ребров ушел из «Динамо», а вместе с ним клуб покинули испанцы.

Когда мы уже вышли из отпуска, был новый тренерский штаб. Там сказали, чтобы я переходил на другой уровень, а они хотят привлекать молодых футболистов. Из-за «Шахтера» я оказался на другом уровне, но уже через год.

В тот период очень много людей ушло из «Динамо». Точно помню, что с Ромой Яремчуком мы тренировались индивидуально. Считаю, что это привело к лучшему, и я оказался в большом футболе. По Яремчуку тоже можно увидеть, на какой уровень он вышел.

Поэтому всегда нужно благодарить за то, что с тобой случается, и идти только вперед, – рассказал Чоботенко.

С июля 2023 года защитник играет в составе житомирского «Полесья», где провел 80 матчей (2 гола, 3 ассиста). Контракт 28-летнего футболиста истекает после завершения нынешнего сезона.

Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Сергей Чоботенко Сергей Ребров Унаи Мельгоса Висенте Гомес трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Трибуна
