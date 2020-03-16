Стало известно, почему Висенте Гомес покинул Олимпик

Недавно «Олимпик» покинул испанский наставник Висенте Гомес. Несмотря на то, что клуб не попал в первую шестерку, проиграв все матчи весной, президент «Олимпика» Владислав Гельзин сказал, что причины расставания с тренером не футбольные.

По информации ТаТоТаке, Гомес покинул «Олимпик», поскольку не нашел взаимопонимания с руководством в выплате зарплаты. Испанец хотел получать «белую» зарплату, в то время, как в «Олимпике» ее выплачивают в конвертах. По данным источника, Висенте Гомес зарабатывал в «Олимпике» 10 тысяч евро. Это вдвое больше, чем оклад самого высокооплачиваемого игрока – капитана команды Дмитрия Гришко.

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