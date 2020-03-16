Стало известно, почему Висенте Гомес покинул Олимпик

Испанский тренер хотел получать официальную зарплату

  • 16.03.2020 13:08
  • 2433 просмотра
  • 1 комментарий
Стало известно, почему Висенте Гомес покинул Олимпик
© ФК Олимпик Донецк. Висенте Гомес

Недавно «Олимпик» покинул испанский наставник Висенте Гомес. Несмотря на то, что клуб не попал в первую шестерку, проиграв все матчи весной, президент «Олимпика» Владислав Гельзин сказал, что причины расставания с тренером не футбольные.

По информации ТаТоТаке, Гомес покинул «Олимпик», поскольку не нашел взаимопонимания с руководством в выплате зарплаты. Испанец хотел получать «белую» зарплату, в то время, как в «Олимпике» ее выплачивают в конвертах. По данным источника, Висенте Гомес зарабатывал в «Олимпике» 10 тысяч евро. Это вдвое больше, чем оклад самого высокооплачиваемого игрока – капитана команды Дмитрия Гришко.

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Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 16.03.2020 13:27
    +3
    нашему народу это не понять.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 16.03.2020 13:27
    +3
    нашему народу это не понять.
    Ссылка
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