Весенний тренерский роман Олимпика. Неужели снова?

В начале сентября минувшего года «Олимпик» сумел приятно удивить украинскую футбольную общественность – главным тренером команды был назначен испанский специалист Висенте Гомес, который ранее успел проявить себя на отечественных просторах в качестве ассистента Сергея Реброва и Александра Хацкевича в «Динамо». После той катастрофы, которую пережили дончане в самом начале сезона УПЛ-2019/20, когда «благодаря» неудачной авантюре с назначением Жулио Сезара оказались на дне турнирной таблицы, подобные перемены однозначно выглядели чем-то вроде глотка свежего воздуха после выхода из газовой камеры.

Висенте Гомесу не потребовалось много времени на то, чтобы объяснить футболистам свои требования, и начать вместе с командой добиваться результата. В первом же матче под руководством нового наставника «олимпийцы» сыграли на выезде вничью с «Мариуполем» (1:1), после чего выиграли у «Львова» (1:0) и потерпели два, возможно, незаслуженно тяжелых поражения от «Зари» (0:5) и «Десны» (0:1).

Зато следующие пять матчей «Олимпика» в чемпионате оказались невероятно успешными. С 11-го по 15-й тур команда Висенте Гомеса добыла четыре победы при одной ничьей (против «Александрии» - 0:0), что позволило «Олимпику» не только покинуть дно турнирной таблицы, но и пробраться в заветную для большинства коллективов лиги верхнюю шестерку.

В этот отрезок «Олимпик» был лучшей командой отечественной Премьер-лиги наряду с «Шахтером». Оба донецких клуба в обозначенных пяти турах смогли набрать по 13 очков, что являлось лучшим достижением, чем у «Зари» (12 очков), «Динамо» (10), «Александрии» (8), «Десны» (7) и других участников соревновательного процесса. И пускай перед зимней паузой «Олимпик» трижды кряду проиграл, но как минимум в двух поражениях (от «Динамо» и «Шахтера») команду Висенте Гомеса вряд ли кто-то посмеет упрекнуть. Да и домашнее фиаско от «Мариуполя» (1:2) случилось на фоне весьма неоднозначного пенальти, назначенного за якобы имевший место быть фол Крынского на Мишневе, хотя повторы показали, что игрок приазовской команды начал падать в штрафной соперника еще задолго до контакта с кипером «Олимпика».

Неслучайно перед уходом на «зимовку» тот таки Крынский заявил, что сезон для команды можно смело делить на две части – до и после прихода Висенте Гомеса: «До прихода была катастрофа, ведь про шестерку даже и речи не шло. Сейчас же у нас уже имеются виды на топ-6». Подобные слова подопечного наверняка где-то потешили испанского тренера, хотя на публике он всегда давал понять, что никакие награды или похвала не являются для него самоцелью в футболе. В частности, после того, как Висенте Гомес был признан лучшим тренером УПЛ в ноябре, он был весьма скептично настроен к этой награде: «Я не сильно заинтересован в подобных званиях. Сфокусирован только на задачах, поставленных перед командой. Куда важнее, чтобы игроки улучшали игру, достигали результата, вот тогда я по-настоящему счастлив. Все остальное – приятно, но не более».

Зимой ситуация обещала стать для «Олимпика» еще более мармеладной. На сборах донецкая команда при Висенте Гомесе сыграла 10 спаррингов, в которых добыла 9 побед при 1 ничьей. Благодаря этому «Олимпик» получил неофициальный титул чемпиона зимних сборов, если брать во внимание результаты всех участников УПЛ. Конечно, итоги товарищеских матчей не раз и не два в футболе вводили в заблуждение болельщиков и даже специалистов, однако Висенте Гомес, кажется, твердо стоял на земле и не витал где-то в облаках. В частности, комментируя результаты спаррингов вверенного ему коллектива, испанец четко подчеркнул, что хочет убрать из сознания своих подопечных статус аутсайдеров, но загадочно оговаривался – мол, я – не волшебник, и чудеса не творю.

Что конкретно имел в виду Висенте Гомес стало понятно уже после первого официального матча «Олимпика» в 2020 году. Дончане на своем поле сенсационно уступили «Львову» (0:1), а испанский коуч после поединка лишь раздосадовано заявил, что эта игра «была тестом для «Олимпика», с которым тот не справился». Где-то между строк уже тогда читалось – тренер недоволен кадровой комплектацией команды и хотел бы значительно большего в своих попытках привить донецкой команде более комбинационный и симпатичный футбол.



ФК Олимпик. Висенте Гомес

Буквально спустя пару дней после поражения от «Львова», в интернете появились слухи о том, что Висенте Гомес изъявил желание покинуть «Олимпик». Испанский коуч якобы был недоволен трансферной работой клуба в зимнее межсезонье, но президент Владислав Гельзин отставку наставника в конце февраля не принял. На неофициальном уровне судачили о том, что Висенте Гомес предоставил руководству клуба список футболистов, которых он очень хотел видеть в команде, и которые были готовы перебраться в «Олимпик» на весьма скромные финансовые условия, но «под крыло» к испанцу. Но в итоге, по независящим от Гомеса причинам, подписать большую часть игроков из его шорт-листа, клубу так и не удалось.

Настоящим ударом «под дых» для Висенте Гомеса, очевидно, стало поражение от «Зари» в 20-м туре. Матч, в котором дончане были острее и ближе соперника к победе, завершился очередной «баранкой». «Олимпик» нанес 21 удар (4 – в створ) против 9 у «Зари» (1 – в створ), оказался лучше в показателе ожидаемых голов (2,3xG против 1,47xG), но футбольные боги были против того, чтобы дончане набрали хоть какие-то очки в Запорожье.

Концовка регулярной части сезона в УПЛ ознаменовалась для «Олимпика» еще двумя поражениями – от «Десны» (1:2) и «Ворсклы» (0:1), после которых команда Висенте Гомеса скатилась на предпоследнее, 11-е, место в турнирной таблице чемпионата. Ниже «олимпийцев» ныне оказались только практически уже не подающие признаков жизни «Карпаты». Продолжать дальше для Висенте Гомеса и «Олимпика» было уже чем-то вроде взаимного издевательства друг над другом, а потому итоговое решение о расторжении контракта по взаимному соглашению сторон видится вполне логичным.

Увы, выдав серию из 5 матчей без поражений на старте своей «олимпийской» карьеры, Висенте Гомес завершил ее абсолютно удручающей и антирекордной для нынешнего розыгрыша УПЛ серией из 7 поражений кряду. Теперь испанец будет подыскивать для себя новое место работы, а отвечать за результат в «Олимпике» снова в качестве исполняющего обязанности назначен Игорь Климовский.

Интересно, что в коммюнике по поводу назначения Климовского на официальном сайте «Олимпика» значится любопытная фраза (дальше – цитируем дословно): «Игорь Петрович имеет все шансы, чтобы не просто вернуть «Олимпик» на победный путь, но и своей работой заставить руководство клуба избавить его от приставки «и. о.»!

Чем она столь интересна? Да хотя бы тем, что Климовский впервые возглавил «Олимпик» на правах исполняющего обязанности главного тренера еще весной минувшего года. Тогда дончане на протяжении одного сезона пережили расставание сперва с Романом Санжаром, а затем и с Вячеславом Шевчуком, а в концовке сезона «разгребать ситуацию» доверили именно Климовскому. Под руководством того «Олимпик» сумел сразу же стабилизировать результаты, добыв 13 очков в 8 поединках (3 победы, 4 ничьи и 1 поражение).

Но летом Климовский, несмотря на в общем-то приемлемое качество игры и количество добытых очков, почему-то был отправлен в отставку. Сделано это было как-то тихо и без объяснения причин, а официальный ресурс клуба 5 июля лишь констатировал, что «команда отправилась на первую тренировку под руководством обновленного тренерского штаба во главе с Жулио Сезаром».



ФК Олимпик. Игорь Климовский

Что хорошего вышло из сотрудничества «Олимпика» с непонятно за какие заслуги назначенным главным тренером Жулио Сезаром, все прекрасно знают. Именно плоды его «титанической работы» и был призван разгребать Висенте Гомес. Ныне за испанцем спасать ситуацию вновь приходит Игорь Климовский, но несмотря на все громкие лозунги про шанс для этого тренера избавиться от приставки «и.о.», почему-то кажется, что если «Олимпик» решит задачу и сохранит прописку в УПЛ на следующий сезон, то начнет его команда вновь под руководством кого-то другого – того, кто будет назначен по причине внутренних решений руководства и на основании кулуарных обещаний и договоренностей. Впрочем, клуб – частная структура и решение кадровых вопросов в нем целиком и полностью является прерогативой собственника. Вот только стоит ли ждать стабильности и серьезных результатов от команды, в которой, похоже, нашли своего кризис-менеджера, но зовут его исключительно по весне после ряда неудач и обломов?..

Алексей СЛИВЧЕНКО