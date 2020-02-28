Висенте Гомес зимой хотел покинуть Олимпик

Испанский тренер остался недоволен работой клуба на трансферном рынке

  • 28.02.2020 12:17
  • 1771 просмотр
  • 1 комментарий
Висенте Гомес зимой хотел покинуть Олимпик
© ФК Олимпик. Висенте Гомес

«Олимпик» зимой мог остаться без главного тренера. По информации ТаТоТаке, наставник клуба Висенте Гомес в межсезонье написал заявление об отставке. Испанец мотивировал желание уйти плохой работой клуба на трансферном рынке. Однако президент клуба Вячеслав Гельзин не принял отставку тренера, у которого действующий контракт до окончания сезона.

Отметим, что в зимнее межсезонье «Олимпик» усилился 9 новичками, среди которых голкипер Артем Кичак, защитники – Никита Краченко, Орест Лебеденко, Дмитрий Литвин, полузащитники – Тимур Чогадзе, Даниэль Романовский, Назарий Вербный и форварды – Максим Дегтярев и Денис Баланюк.

В первом после зимнего перерыва туре «Олимпик» дома неожиданно уступил «Львову» - 0:1. После 19-ти туров команда Висенте Гомеса идет на 9-м месте, имея в активе 18 очков. При этом, последние четыре игры команда проиграла.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.02.2020 12:34
    +1
    Понятное дело! Хотят в шестерку, а усиления ноль... Если сравнивать с тем же Днепром или даже с Колосом!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.02.2020 12:34
    +1
    Понятное дело! Хотят в шестерку, а усиления ноль... Если сравнивать с тем же Днепром или даже с Колосом!
    Ссылка
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