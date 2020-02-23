19-й тур
Олимпик Д
0:1
Львов
23.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ФК Львов дожал Олимпик в концовке не самого зрелищного поединка

Героем команды Егише Меликяна во втором тайме стал Ярослав Богунов

  • 23.02.2020 21:32
  • 1717 просмотров
  • 8 комментариев
ФК Львов дожал Олимпик в концовке не самого зрелищного поединка
© ФК Олимпик

Девятнадцатый тур Украинской Премьер-лиги подошел к своему завершению с заметно более высокой скоростью, нежели проходили зимние дни в ожидании окончания каникул у футболистов. Последней игрой футбольного уик-энда стала встреча между донецким «Олимпиком» и ФК «Львов» на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в столице Украины.

На зимний отдых футболисты Висенте Гомеса уходили в качестве одного из самых многообещающих клубов для решающего отрезка первой части розыгрыша национального первенства. Победный темп «Олимпика» в конце 2019-го сумели сбить лишь матчи против двух грандов украинского футбола, противостояние с которыми подвело промежуточный итог под процессом ухода из зоны вылета для дончан.

«Золотые львы» барахтались в нижней части турнирной таблицы практически от самого старта чемпионата, поэтому особых надежд пробиться в верхнюю шестерку команде не могли строить. Для того, чтобы хоть какие-то надежды на продолжение борьбы у ФК «Львов» появились, подопечным Егише Меликяна необходимо было обыграть прямого конкурента непосредственно в его логове.

Справляться с этой задачей команде с западной Украины было достаточно сложно ввиду темпа игры, который начал диктовать оппонент практически от самого стартового свистка. За весь первый тайм в створ ворот по обе стороны футбольного поля мяч последовал лишь по одному разу. Но даже в этом компоненте «Олимпик» был ближе к успеху, однако голкипер Пеньков потащил прицельный выстрел Никиты Кравченко из-за пределов штрафной в левый верхний угол ворот гостей.

Игра будет вестись до единственного забитого одной из сторон мяча – такой был ключевой мотив, который отчетливо старалась привить команды по ходу всего противостояния. Медленные перемещения в атаке монотонно сменялись с длинными передачами от центральных защитников, большую часть которых номинальные форвард проигрывали своим оппонентам у чужой штрафной.

Определенные надежды возлагались на тренерские решения по ходу встречи, но даже серия поочередных замен от Меликяна и Висенте Гомеса дала о себе знать далеко не сразу. Как окажется позднее, именно выход на поле Ярослава Богунова сумел поднять эффективность стараний гостей. Впрочем, до той самой 84-й минуты немногочисленным болельщикам на стадионе «Динамо» еще пришлось пережить достаточно скупых на интересные ситуации минут.

Решающий гол пришел практически из ничего. Правый фланг «Олимпика» решил подняться в атаку под занавес встречи, так что никто не мог помешать Алваро пробежать вместе с мячом вдоль бровки и вырезать точный пас вдоль вратарской на Богунова, который Ярослав переправил в пустые ворота ударом с дальней штанги в одно касание.

Вот и все, дончане присоединились к черниговской «Десне» в категорию команд, которые еще не забивали в официальных поединках в новом году, а в следующем туре коллектив Висенте Гомеса попробует нарушить эту традицию в выездной игре против луганской «Зари». В тоже время, ФК «Львов» будет на своем поле принимать «Александрию».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

Олимпик – ФК Львов – 0:1

Богунов, 84

 Лебеденко, 39, Цымбалюк, 90+3 – Сабино, 26, Шина, 55

Олимпик: Крынский – Лебеденко, Гришко, Литвин, Кравченко – Цымбалюк – Балашов (Дегтярев, 61), Кравчук, Политыло (Романовский, 87), Чогадзе (Тейшейра, 71) – Шахаб.

ФК Львов: Пеньков – Татарков, Борзенко, Братков, Гончар – Приймак – Бопесу (Клименчук, 82), Шина (Богунов, 63), Сабино, Велвес (Ренан, 71) – Алваро.

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Львов)

Удары (в створ): 7 (3) – 4 (3)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 1 – 3.

ОЛИМПИК-ФК ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.02.2020 22:07
    -1
    Вівці, мінусуйте інтенсивніше!
    Лошари бомжацькі...
    Ссылка
    Leo
      Leo, 23.02.2020 21:55
    0
    З почином! Поставити гру в пас...бо перетримують м'яч і все буде ок...ключовий матч 8 березня з сусідами...як не крути..час є.
    Ссылка
    Leo
      Leo, 23.02.2020 21:54
    0
    Vitaliy Korets, 23.02.2020 21:46
    Які молодці? Антифутбол з 2 сторін. Чудак, що забив сам в шоці був. Жодної думки в грі. Як Олімпік взагалі забивати збирається? Кутові добити не можуть люди в штрафну. Чемпіонат шепетівського району якийсь.
    Молодці в тому плані, що дочекалися свого шансу. Головне перемога. А працювати є над чим, ніхто не заперечує. В пацанів є характер..дотерпіли...перемога не пахне.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    Vitaliy Korets, 23.02.2020 21:46
    +5
    Які молодці? Антифутбол з 2 сторін. Чудак, що забив сам в шоці був. Жодної думки в грі. Як Олімпік взагалі забивати збирається? Кутові добити не можуть люди в штрафну. Чемпіонат шепетівського району якийсь.
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 23.02.2020 21:39
    -1
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 23.02.2020 21:39
    0
    Молодці. так тримати. Успіхів команді з Олександрією.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.02.2020 21:36
    -13
    Молодці Леви ! Перша гра, важкувато... Але зараз головне результат! Так тримати, треба прибавляти, такі команди маємо навчитись впевнено виносити ! Тільки Львів !!!
    П.с. Смердячі вівці відскочили голом з двохметрового офсайду, це засмучує...
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 23.02.2020 21:35
    +1
    Ну і де той "зимовий чемпіон" який за прогнозами мав 2-0 перемогти? Львів з перемогою
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    Vitaliy Korets, 23.02.2020 21:46
    +5
    Які молодці? Антифутбол з 2 сторін. Чудак, що забив сам в шоці був. Жодної думки в грі. Як Олімпік взагалі забивати збирається? Кутові добити не можуть люди в штрафну. Чемпіонат шепетівського району якийсь.
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 23.02.2020 21:35
    +1
    Ну і де той "зимовий чемпіон" який за прогнозами мав 2-0 перемогти? Львів з перемогою
    Ссылка
    Leo
      Leo, 23.02.2020 21:55
    0
    З почином! Поставити гру в пас...бо перетримують м'яч і все буде ок...ключовий матч 8 березня з сусідами...як не крути..час є.
    Ссылка
    Leo
      Leo, 23.02.2020 21:54
    0
    Vitaliy Korets, 23.02.2020 21:46
    Які молодці? Антифутбол з 2 сторін. Чудак, що забив сам в шоці був. Жодної думки в грі. Як Олімпік взагалі забивати збирається? Кутові добити не можуть люди в штрафну. Чемпіонат шепетівського району якийсь.
    Молодці в тому плані, що дочекалися свого шансу. Головне перемога. А працювати є над чим, ніхто не заперечує. В пацанів є характер..дотерпіли...перемога не пахне.
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 23.02.2020 21:39
    0
    Молодці. так тримати. Успіхів команді з Олександрією.
    Ссылка
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