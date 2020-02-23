ФК Львов дожал Олимпик в концовке не самого зрелищного поединка

Девятнадцатый тур Украинской Премьер-лиги подошел к своему завершению с заметно более высокой скоростью, нежели проходили зимние дни в ожидании окончания каникул у футболистов. Последней игрой футбольного уик-энда стала встреча между донецким «Олимпиком» и ФК «Львов» на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в столице Украины.

На зимний отдых футболисты Висенте Гомеса уходили в качестве одного из самых многообещающих клубов для решающего отрезка первой части розыгрыша национального первенства. Победный темп «Олимпика» в конце 2019-го сумели сбить лишь матчи против двух грандов украинского футбола, противостояние с которыми подвело промежуточный итог под процессом ухода из зоны вылета для дончан.

«Золотые львы» барахтались в нижней части турнирной таблицы практически от самого старта чемпионата, поэтому особых надежд пробиться в верхнюю шестерку команде не могли строить. Для того, чтобы хоть какие-то надежды на продолжение борьбы у ФК «Львов» появились, подопечным Егише Меликяна необходимо было обыграть прямого конкурента непосредственно в его логове.

Справляться с этой задачей команде с западной Украины было достаточно сложно ввиду темпа игры, который начал диктовать оппонент практически от самого стартового свистка. За весь первый тайм в створ ворот по обе стороны футбольного поля мяч последовал лишь по одному разу. Но даже в этом компоненте «Олимпик» был ближе к успеху, однако голкипер Пеньков потащил прицельный выстрел Никиты Кравченко из-за пределов штрафной в левый верхний угол ворот гостей.

Игра будет вестись до единственного забитого одной из сторон мяча – такой был ключевой мотив, который отчетливо старалась привить команды по ходу всего противостояния. Медленные перемещения в атаке монотонно сменялись с длинными передачами от центральных защитников, большую часть которых номинальные форвард проигрывали своим оппонентам у чужой штрафной.

Определенные надежды возлагались на тренерские решения по ходу встречи, но даже серия поочередных замен от Меликяна и Висенте Гомеса дала о себе знать далеко не сразу. Как окажется позднее, именно выход на поле Ярослава Богунова сумел поднять эффективность стараний гостей. Впрочем, до той самой 84-й минуты немногочисленным болельщикам на стадионе «Динамо» еще пришлось пережить достаточно скупых на интересные ситуации минут.

Решающий гол пришел практически из ничего. Правый фланг «Олимпика» решил подняться в атаку под занавес встречи, так что никто не мог помешать Алваро пробежать вместе с мячом вдоль бровки и вырезать точный пас вдоль вратарской на Богунова, который Ярослав переправил в пустые ворота ударом с дальней штанги в одно касание.

Вот и все, дончане присоединились к черниговской «Десне» в категорию команд, которые еще не забивали в официальных поединках в новом году, а в следующем туре коллектив Висенте Гомеса попробует нарушить эту традицию в выездной игре против луганской «Зари». В тоже время, ФК «Львов» будет на своем поле принимать «Александрию».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.



Олимпик – ФК Львов – 0:1



Богунов, 84



Лебеденко, 39, Цымбалюк, 90+3 – Сабино, 26, Шина, 55



Олимпик: Крынский – Лебеденко, Гришко, Литвин, Кравченко – Цымбалюк – Балашов (Дегтярев, 61), Кравчук, Политыло (Романовский, 87), Чогадзе (Тейшейра, 71) – Шахаб.

ФК Львов: Пеньков – Татарков, Борзенко, Братков, Гончар – Приймак – Бопесу (Клименчук, 82), Шина (Богунов, 63), Сабино, Велвес (Ренан, 71) – Алваро.



Арбитр: Константин Труханов (Харьков)



Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Львов)



Удары (в створ): 7 (3) – 4 (3)

Угловые: 5 – 3

Оффсайды: 1 – 3.

ОЛИМПИК-ФК ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 4°C