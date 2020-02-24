19-й тур
Олимпик Д
0:1
Львов
23.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Висенте ГОМЕС: «Очень плохая игра в нашем исполнении»

Главный тренер «Олимпика» – о поражении от «Львова»

  • 24.02.2020 02:40
  • 784 просмотра
  • 0 комментариев
Висенте ГОМЕС: «Очень плохая игра в нашем исполнении»
© ФК Олимпик Донецк. Висенте Гомес

Наставник донецкого «Олимпика» Висенте Гомес прокомментировал поражение от ПФК «Львов» (0:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги:

«Очень плохая игра в нашем исполнении. Нам не удалось показать свой стиль. Соперник высоко прессинговал и вынудил нас больше играть длинными передачами.

Обе команды практически ничего не показали в атаке. «Львов» сумел реализовать едва ли не единственный свой момент.

Да, мы побеждали на сборах, но товарищеские матчи не отражают реальной картины о готовности команды. Сегодняшняя игра была тестом для «Олимпика», с которым мы не справились. Будем делать выводы и готовиться к следующему поединку», - сказал Гомес.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности