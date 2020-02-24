Висенте ГОМЕС: «Очень плохая игра в нашем исполнении»

Наставник донецкого «Олимпика» Висенте Гомес прокомментировал поражение от ПФК «Львов» (0:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги:

«Очень плохая игра в нашем исполнении. Нам не удалось показать свой стиль. Соперник высоко прессинговал и вынудил нас больше играть длинными передачами.

Обе команды практически ничего не показали в атаке. «Львов» сумел реализовать едва ли не единственный свой момент.

Да, мы побеждали на сборах, но товарищеские матчи не отражают реальной картины о готовности команды. Сегодняшняя игра была тестом для «Олимпика», с которым мы не справились. Будем делать выводы и готовиться к следующему поединку», - сказал Гомес.