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23.02.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Олимпик – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Зимние чемпионы» примут типичных середняков

  • 23.02.2020 12:25
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Олимпик – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ПФК Львов

В воскресенье, 23 февраля, свой первый официальный матч в новом сезоне проведут донецкий «Олимпик» и ПФК «Львов». Обе команды расположились рядом в турнирной таблице, и занимают соответственно девятое и десятое места.

Соперники неоднократно объявляли о своих еврокубковых амбициях, а поскольку в нынешнем сезоне можно попасть в Лигу Европы с седьмого места, то игра предполагается боевая. Потеря очков осложнит жизнь обеим командам.

Хозяева поля очень тщательно провели зимние сборы в Турции. Дончан можно назвать «зимними чемпионами» УПЛ, ведь они зимой не потерпели ни одного поражения в спаррингах, выиграв девять из десяти матчей, лишь однажды свели игру до ничьей. Конечно, товарищеские поединки ни в коем случае нельзя ставить на одни чаши весов с официальными матчами, но именно на сборах шлифуется взаимодействие между игроками и тактика. Также стоит отметить высокую результативность «олимпийцев», они забили 23 гола, а пропустили только три.

Кадровый потенциал команды Висенте Гомеса претерпел существенные изменения. Руководство клуба избавилось от практически всех легионеров, которых привел Жулио Сезар, даже отдали в аренду в «Карпаты» форварда Матара Дийе. Зато подписали большое количество молодых футболистов. Бесспорно усилят команду нападающие Максим Дегтярев, которого вернули из «Десны», и экс-форвард «Днепра» Денис Баланюк. Скорости в атаке должны добавить грузин Чогадзе и литовец Романовский, а защиту сцементируют известные исполнители Орест Лебеденко и Никита Кравченко. На последний рубеж вернули Артема Кичака, который ранее уже защищал цвета «Олимпика». В то же время в команде остались игроки, которые ярко себя зарекомендовали в осенней части первенства: Захеди, Тейшейра, Балашов, Политыло, Кравчук. В настоящее время состав команды выглядит вполне сбалансированным, а учитывая тренерский талант Висенте Гомеса, задача занять место не ниже седьмого им вполне по силам.

Если дончане «чемпионы» зимнего межсезонья, то львовяне - типичные середняки. Во время сборов «сине-золотые львы» сыграли девять спаррингов, из которых выиграли три, проиграли два, а четыре свели вничью. Игроки «Львова» забили вдвое меньше , чем тот же «Олимпик» - 11 мячей, а пропускали чаще - 8 голов. Трансферная политика клуба кардинально изменила свой вектор. Если раньше в межсезонье приходило по 7-8 новых «кудесников мяча» с пляжей Копакабаны, то в это трансферное окно только один представитель Бразилии, шестеро украинцев и один темнокожий француз из латвийского чемпионата.

Недовольство трансферами высказал и главный тренер львовян Егише Меликян, который отметил, что усилить команду зимой не удалось. И действительно, подавляющее большинство новичков - малоизвестные игроки, которые имели недостаточную игровую практику в своих предыдущих клубах. В то же время команду покинули бразильцы Педро, Пернамбуко, и Мартан, которые отыгрывали важную роль в игре команды. Также покинули клуб опытный вратарь Александр Бандура и Владимир Адамюк. Поэтому, скорее всего, команда будет решать задачу сохранения прописки в лиге, чем бороться за выход в еврокубки.

В осенней части чемпионата команды играли между собой во Львове, и тогда победу праздновали подопечные Висенте Гомеса, благодаря голу Сергея Политыло с пенальти. Действиями «львов» в том матче еще руководил Владимир Мазяр.

Из-за дисквалификации, в воскресном матче на стадионе «Динамо» не сможет принять участие голкипер львовян Богдан Сарнавский, поэтому место в воротах, скорее всего, займет Герман Пеньков, который в осенней части играл в «Олимпике». Еще один экс-игрок дончан может выйти на поле в «сине-золотой» футболке - это защитник Егор Клименчук.

Хотя команды-соперники являются соседями по турнирной таблице, все же фаворитами отчетного поединка является дончане, хотя определенную роль может сыграть фактор «весеннего футбола».

Ориентировочные составы.

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Гришко, Снурницын, Ксенз, Цымбалюк, Политыло, Кравчук, Балашов, Тейшейра, Захеди 

«Львов»: Пеньков – Люлька, Братков, Борзенко, Гончар, Татарков, Сабино, Жонатан, Богунов, Алваро, Реннан.

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23 февраля, воскресенье

«Олимпик» – «Львов»
Киев. Стадион «Динамо» им В.Лобановского. 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ОЛИМПИК – ЛЬВОВ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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