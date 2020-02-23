Олимпик – Львов – 0:1. Видео гола Богунова и обзор матча

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Олимпик» проиграл дома ФК «Львов» со счетом 0:1.
Смотрите видео гола и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Богунов, 84 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Олимпик Д - Львов
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Богунов (Львов).
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Источник — Футбол 1/2/3
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