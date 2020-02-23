19-й тур
Олимпик Д
0:1
Львов
23.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик – Львов – 0:1. Видео гола Богунова и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.02.2020 22:32
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Олимпик – Львов – 0:1. Видео гола Богунова и обзор матча
© ФК Львов. Ярослав Богунов

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Олимпик» проиграл дома ФК «Львов» со счетом 0:1.

Смотрите видео гола и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Богунов, 84 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Лучшие моменты матча Олимпик Д - Львов
84' ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Богунов (Львов).
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Источник — Футбол 1/2/3

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