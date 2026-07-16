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Лига Европы
16 июля 2026, 23:58 | Обновлено 17 июля 2026, 00:52
851
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11 матчей ПАОКа в еврокубках против 6 украинских команд. Чем запомнились?

Вспомним результаты всех поединков между клубом из Салоник и представителями Украины

16 июля 2026, 23:58 | Обновлено 17 июля 2026, 00:52
851
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11 матчей ПАОКа в еврокубках против 6 украинских команд. Чем запомнились?
ФК Динамо
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Киевское Динамо сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы против греческого ПАОКа.

Клуб из Салоник не раз встречался с украинскими командами в еврокубках.

Соперниками греческого клуба в разное время были Динамо, Металлург Донецк, Шахтер, Карпаты, Металлист и Олимпик.

Украинские команды сыграли с ПАОКом 11 матчей, в которых одержали 4 победы, дважды проиграли и еще 5 игр закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 15:10 в пользу представителей Украины.

Наиболее «памятным» противостоянием был поединок харьковского Металлиста против ПАОКа в Лиге чемпионов, в котором сильнее были украинцы. Правда, после этих сыгранных матчей харьковчане получили дисквалификацию в еврокубках.

Все матчи украинских команд против ПАОКа в еврокубках

  • 2017: ЛЕ, Олимпик – ПАОК – 1:1–0:2
  • 2013: ЛЧ, Металлист – ПАОК – 1:1–2:0 (дальнейшая дисквалификация Металлиста)
  • 2011: ЛЕ, Карпаты – ПАОК – 1:1–0:2
  • 2005: КУ, Шахтер – ПАОК – 1:0
  • 2005: КУ, Металлург Д – ПАОК – 2:2–1:1
  • 1976: КЕЧ, Динамо – ПАОК – 4:0–2:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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"Динамо" можна не враховувати, бо за часів незалежної України вони з ПАОКом не грали жодного разу.
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