11 матчей ПАОКа в еврокубках против 6 украинских команд. Чем запомнились?

Киевское Динамо сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы против греческого ПАОКа.

Клуб из Салоник не раз встречался с украинскими командами в еврокубках.

Соперниками греческого клуба в разное время были Динамо, Металлург Донецк, Шахтер, Карпаты, Металлист и Олимпик.

Украинские команды сыграли с ПАОКом 11 матчей, в которых одержали 4 победы, дважды проиграли и еще 5 игр закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 15:10 в пользу представителей Украины.

Наиболее «памятным» противостоянием был поединок харьковского Металлиста против ПАОКа в Лиге чемпионов, в котором сильнее были украинцы. Правда, после этих сыгранных матчей харьковчане получили дисквалификацию в еврокубках.

Все матчи украинских команд против ПАОКа в еврокубках