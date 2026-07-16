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Лига Европы
16 июля 2026, 23:23 | Обновлено 16 июля 2026, 23:37
6023
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Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы

Матч против клуба Университатя Клуж завершился со счетом 0:0, пен. 4:2

16 июля 2026, 23:23 | Обновлено 16 июля 2026, 23:37
6023
13 Comments
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
ФК Динамо
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Киевское Динамо по пенальти выиграло в Румынии ответный матч первого квалификационного раунда Q1 Лиги Европы УЕФА.

16 июля в 20:30 на стадионе Клуж Арена состоялся поединок между командами Университатя Клуж и Динамо (0:0, пен. 2:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча команд неделей ранее в польском Люблине завершилась без забитых мячей (0:0).

Динамо, как победитель пары Q1, вышло во 2-й раунд Q2 Лиги Европы, где сыграет с командой ПАОК из Греции.

За ПАОК с 2023 по 2026 год выступал польский защитник Динамо Томаш Кендзера, который летом вернулся в киевский клуб.

Университатя Клуж, перейдя в третий еврокубок, далее встретится в Q2 Лиги конференций с норвежским клубом Бранн.

Матчи 2-го раунда в Лиге Европы и Лиге конференций пройдут 23 и 30 июля. Киевская команда первую игру проведет условно дома, а ответный матч – на выезде.

Лига Европы 2026/27

🔹 Квалификация Q1. Ответный матч. 16 июля 2026. Клуж (Румыния)

20:30. Университатя Клуж (Румыния) – Динамо Киев (Украина) – 0:0, пен. 2:4

[первый матч – 0:0]

Серия пенальти: Нистор (1:0), Ярмоленко (1:1), Кодря (не забил), Бражко (1:2), Кипчу (не забил), Пономаренко (1:3), Бик (2:3), Лонвейк (2:4).

🔹 Квалификация Q2. 23 и 30 июля 2026

Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)

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Динамо Киев Лига Европы Игорь Костюк Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо статистические расклады выбор редакции Лига конференций Бранн ПАОК Томаш Кендзера Андрей Ярмоленко серия пенальти Матвей Пономаренко Владимир Бражко Джастин Лонвейк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 14
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Який же Пономаренко днарь, ще й егоїст на полі, хоча по харі стокілограмовій видно, що нагле. Який ще Галатасарай? Естонська Левадія - це максимум для цього "футболіста". Луїс Волошин, судячи з зачіски, хоче в Шахтар, але потрапить в македонську Шкендію. 
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+1
це жах
але фарт
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+1
Динамо пошастило. Який досвід мають, позивтивний що пройшли, через невдалі пенальті румун, а не з гри. Із греками їм не треба буде грати першим номером.
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0
Незаслуженная победа гундяевских бандитов, придёт время наши парни себя покажут в ЛЧ куда никогда не войдут эти со второй столицы.
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0
Навіть уявити не міг, що настільки все погано. 
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0
Для такого Динамо цей ПАОК щось по типу праймової Барселони, буде розйоб жосткий 
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0
молодці , але надзвичайно тяжко проповзли не самий топовий клуб .
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0
4:0 динамо програє
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Важко, дуже важко грає Динамо. Треба вже починати показувати нормальну гру, без жахливих помилок на рівному місці. Валідол вже закінчився.
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-1
Надо же, проползли...)
Ну ПАОК им точно не по зубам.
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-1
А ми думали, чому наші козаки так безвольно сербам програли у волейбольній ЛН... А це "савєтськоє" київське "Дінамо" у єврокубки знову лізе.
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-2
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