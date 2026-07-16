Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы

Киевское Динамо по пенальти выиграло в Румынии ответный матч первого квалификационного раунда Q1 Лиги Европы УЕФА.

16 июля в 20:30 на стадионе Клуж Арена состоялся поединок между командами Университатя Клуж и Динамо (0:0, пен. 2:4).

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Первая встреча команд неделей ранее в польском Люблине завершилась без забитых мячей (0:0).

Динамо, как победитель пары Q1, вышло во 2-й раунд Q2 Лиги Европы, где сыграет с командой ПАОК из Греции.

За ПАОК с 2023 по 2026 год выступал польский защитник Динамо Томаш Кендзера, который летом вернулся в киевский клуб.

Университатя Клуж, перейдя в третий еврокубок, далее встретится в Q2 Лиги конференций с норвежским клубом Бранн.

Матчи 2-го раунда в Лиге Европы и Лиге конференций пройдут 23 и 30 июля. Киевская команда первую игру проведет условно дома, а ответный матч – на выезде.

Лига Европы 2026/27

🔹 Квалификация Q1. Ответный матч. 16 июля 2026. Клуж (Румыния)

20:30. Университатя Клуж (Румыния) – Динамо Киев (Украина) – 0:0, пен. 2:4

[первый матч – 0:0]

Серия пенальти: Нистор (1:0), Ярмоленко (1:1), Кодря (не забил), Бражко (1:2), Кипчу (не забил), Пономаренко (1:3), Бик (2:3), Лонвейк (2:4).

🔹 Квалификация Q2. 23 и 30 июля 2026

Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)

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